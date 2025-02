Pogačar bo napadal zmago na Vuelti, ki mu še primanjkuje do trojne krone

Na uradno objavo ekipe UAE Team Emirates kolesarska javnost še čaka, a je novica po besedah športnega menedžerja ekipe Joxeana Fernandeza neizbežna. "Ekipa bo to kmalu naznanila," je še dodal.

Lanski zmagovalec Gira, Toura in svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu se letos med drugim namerava udeležiti Vuelte. Na dirki po Španiji je vozil leta 2019, ko je v generalni razvrstitvi, tedaj še kot 20-letnik v svoji debitantski sezoni, zasedel tretje mesto. Ob tem je zbral tri etapne zmage, v skupnem seštevku pa sta ga prehitela le štirikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič in Alejandro Valverde .

Pogačar je sicer poudaril, da je udeležba na francoski pentlji samoumevna, medtem ko odločitve o Giru ali Vuelti ne bo sprejel, dokler ne bosta znani trasi obeh dirk. Zdaj, ko sta trasi razkriti, se je Pogačar po pisanju španskih medijev odločil, da bo tekmoval na dirki po Španiji, ki se sicer prične na italijanskih tleh in poteka tudi čez Francijo ter Andoro.

Najboljši kolesar na svetu, ki se pri 26 letih lahko pohvali s tremi zmagami na dirki po Franciji in zmago na dirki po Italiji, si želi med svoje dosežke dodati še zmago na tretji tritedenski dirki. To je doslej uspelo zgolj šestim kolesarjem: Eddyju Merckxu, Bernardu Hinaultu, Jacquesu Anquetilu, Chrisu Froomu, Albertu Contadorju in Vincenzu Nibaliju.

Načrte Slovenca bo skušal prekrižati Danec Jonas Vingegaard, ki bo prav tako nastopil na Touru in Vuelti. Dirka po Španiji bo na sporedu med 23. avgustom in 12. septembrom, kmalu zatem pa že sledi svetovno prvenstvu v Ruandi (od 21. do 28. septembra).