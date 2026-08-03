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Zgodba se razvija

Pogačar potrdil nastop na letošnji Dirki po Španiji

Ljubljana, 03. 08. 2026 10.27 pred eno minuto 1 min branja 1

Avtor:
R.S.
Kriterij Tadeja Pogačarja

Govorice, ki so se že pojavljale na Dirki po Franciji, so se zdaj tudi potrdile. Ekipa UAE Team Emirates-XRG je na svoji spletni strani objavila seznam kolesarjev, ki bodo letos nastopili na Dirki po Španiji. Med njimi je tudi slovenski kolesarski as Tadej Pogačar, za katerim je izjemen mesec julij, v katerem je osvojil že svoj peti Tour. 27-letnik iz Klanca pri Komendi bo tako poleg Gira in Toura lovil še zmago na tritedenski dirki po Španiji.

Ekipa UAE Team Emirates-XRG je na svoji spletni strani potrdila zasedbo za letošnjo Dirko po Španiji. Med izbranimi je tudi najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar, ki je julija osvojil že peto Dirko po Franciji.

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Pogačar bo vodil uravnoteženo in izkušeno zasedbo, saj želijo pri ekipi Emiratov nadgraditi uspehe z Dirke po Franciji. Poleg petkratnega zmagovalca Toura bodo na Vuelti nastopili še Domen Novak, Joao Almeida, Jay Vine, Pavel Sivakov, Pablo Torres, Kevin Vermaerke in Ivo Oliveira.

81. izvedba Dirke po Španiji se bo začela z uvodnim individualnim kronometrom v Monaku, preden se bodo kolesarji skozi Francijo in Andoro odpravili v Španijo. Letošnja Vuelta naj bi bila ena najtežjih v zadnjih letih, saj bo vsebovala kar sedem ciljnih vzponov, dva individualna kronometra in skoraj 3300 odpeljanih kilometrov pred zadnjo etapo v Granadi.

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Že uvodni teden bo vključeval zahtevne gorske etape v Font Romeu in Aramon Valdelinaresu. Vuelta bo ponudila tudi ikonične vzpone, kot so Alto de Aitana, Calar Alto in La Pandera, ki bodo poleg kraljevske etape na Collado del Alguacil oblikovale boj za rdečo majico.

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FOTO: Profimedia
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03. 08. 2026 10.47
waaaaaw...super novica...pridemo navijat na dve etapi najbrž☺️...srečno
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