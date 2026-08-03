Pogačar potrdil nastop na letošnji Dirki po Španiji

Ekipa UAE Team Emirates-XRG je na svoji spletni strani potrdila zasedbo za letošnjo Dirko po Španiji. Med izbranimi je tudi najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar , ki je julija osvojil že peto Dirko po Franciji.

Pogačar bo vodil uravnoteženo in izkušeno zasedbo, saj želijo pri ekipi Emiratov nadgraditi uspehe z Dirke po Franciji. Poleg petkratnega zmagovalca Toura bodo na Vuelti nastopili še Domen Novak, Joao Almeida, Jay Vine, Pavel Sivakov, Pablo Torres, Kevin Vermaerke in Ivo Oliveira.

81. izvedba Dirke po Španiji se bo začela z uvodnim individualnim kronometrom v Monaku, preden se bodo kolesarji skozi Francijo in Andoro odpravili v Španijo. Letošnja Vuelta naj bi bila ena najtežjih v zadnjih letih, saj bo vsebovala kar sedem ciljnih vzponov, dva individualna kronometra in skoraj 3300 odpeljanih kilometrov pred zadnjo etapo v Granadi.