Pogačar bo še drugič zapored prezimil na vrhu lestvice

Prav slednji je po padcih na Touru in Vuelti ter zmagah na dirkah Pariz-Nica ter kriteriju Dauphine letos zbral 1621 točk. V ponedeljek je uspešno prestal operacijo rame in na družbenih omrežjih zapisal, "vrnil se bom" v slogu filmske uspešnice Terminator 2. Tretji najboljši Slovenec na lestvici, Matej Mohorič , je z zmago na spomeniku Milano-Sanremo ter po slabšem nadaljevanju sezone zbral 1494 točk, preostali Slovenci pa niso presegli meje 500 točk. Jan Tratnik , ki se iz vrst Bahrain-Victoriousa seli k Jumbo-Vismi, je 145., Jan Polanc (UAE Team Emirates) je 178., Luka Mezgec (BikeExchange-Jayco) je 254., Domen Novak , ki se prav tako seli iz ekipe Bahrain ter se bo pridružil UAE Team Emirates, je 298., Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) pa zaseda 309. mesto.

Štiriindvajsetletnik je zbral 5131 točk, 4525 jih ima Belgijec Wout Van Aert (Jumbo-Visma) na drugem mestu, sledi pa njegov rojak Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) s 4453. Četrti je zmagovalec letošnjega Toura, Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), s 3154 točkami. Med deseterico bo svojo zadnjo sezono sklenil bržčas tudi Španec Alejandro Valverde (Movistar). Pogačar je ta teden dosegel nov rekord s 55 zaporednimi tedni na vrhu lestvice Ucija, pred tem je bil ta v rokah Slovaka Petra Sagana s 54. Skupno je Pogačar zdaj na vrhu 65 tednov in lovi Sagana (69), rekord pa drži še en Slovenec, Primož Roglič , ki je bil številka 1 kar 75 tednov.

Sezona sicer še ni končana, saj poteka še nekaj dirk nižjega ranga, a do večjih sprememb do končne lestvice prihodnji torek ne bo prišlo. Jasno je že, da bo na vrhu znova prezimil Tadej Pogačar , ki je v tej sezoni slavil na 16 dirkah, od tega 12 v svetovni seriji. Med njimi tudi na preizkušnjah po ZAE, Tirreno-Adriatico, na VN Montreala, treh etapah Toura ter na zadnjem spomeniku sezone po Lombardiji, zaradi česar je prednost pred zasledovalci na lestvici še nekoliko povišal. Zmagal je tudi na domači pentlji, ki sodi v serijo 2.Pro.

Seštevki najboljših osmih Slovencev na lestvici tako pomenijo četrto mesto med državami (9927 točk). Pred Slovenijo so prva Belgija (17.952), druga Španija (11.846) ter tretja Francija (11.734). Pri ženskah je na vrhu pričakovano Nizozemka Annemiek van Vleuten (Movistar). Zmagovalka letošnjega Gira, Toura ter svetovna prvakinja je zbrala 4683 točk in bo v zadnjo poklicno sezono vstopila kot prepričljivo najboljša. Sledi ji rojakinja in evropska prvakinja Lorena Wiebes (Team DSM), ki je letos zmagala na kar 23 dirkah.

Slovenk ni med najboljšo stoterico. Najvišje je Eugenia Bujak (UAE Team ADQ) na 137. mestu, na 142. pa je Urška Žigart (BikeExchange-Jayco). Urša Pintar (UAE Team ADQ) je 165., Špela Kern, ki bo v prihodnji sezoni dirkala za Cofidis, pa 222.

Lestvica (UCI), posamezniki (11. oktober):

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 5131 točk

2. Wout van Aert (Bel/Jumbo-Visma) 4525

3. Remco Evenepoel (Bel/Quick-Step Alpha Vinyl) 4453

4. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 3154

5. Aleksandr Vlasov (Rus/Bora-Hansgrohe) 2484

6. Arnaud De Lie (Bel/Lotto Soudal) 2268

7. Stefan Küng (Švi/Groupama-FDJ) 2180

8. Alexander Kristoff (Nor/Intermarche-Wanty-Gobert) 2099

9. Mathieu van der Poel (Niz/Alpecin-Deceuninck) 2004

10. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) 1996

...

24. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 1621

28. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 1494

145. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Victorious) 495

178. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 429

254. Luka Mezgec (Slo/Bikeexchange-Jayco) 291

298. Domen Novak (Slo/Bahrain-Victorious) 238

309. Matevž Govekar (Slo/Tirol KTM) 229

Lestvica (UCI), reprezentance (11. oktober):

1. Belgija 17.952

2. Španija 11.846

3. Francija 11.734

4. Slovenija 9927

5. Nizozemska 9485

Lestvica (UCI), posameznice (11. oktober):

1. Annemiek van Vleuten (Niz/Movistar) 4683

2. Lorena Wiebes (Niz/Team DSM) 3830

3. Elisa Longo Borghini (Ita/Trek-Segafredo) 3284

4. Lotte Kopecky (Bel/SD Worx) 3169

5. Demi Vollering (Niz/SD Worx) 3166

...

137. Eugenia Bujak (Slo/UAE Team ADQ) 223

142. Urška Žigart (Slo/BikeExchange-Jayco) 214

163. Urša Pintar (Slo/UAE Team ADQ) 187

222. Špela Kern (Slo/Massi Tactic WT) 128

399. Nika Bobnar (Slo/BTC City Ljubljana) 65