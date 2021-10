Pogačar bo sezono sklenil kot številka 1 na svetu

Med najboljšimi 500 kolesarji so še štirje Slovenci. Jan Polanc je izgubil 58 mest in je 226., Jan Tratnik je prav tako izgubil nekaj mest in je 317., Luka Mezgec je 444., Kristjan Hočevar pa 499. Na lestvici držav vodi Belgija, ki ima 14.309 točk, druga je Francija (10.946), tretja pa Slovenija (10.653). Med ekipami je vodstvo pred koncem sezone prevzelo moštvo Deceuninck-Quick-Step, sledita pa Ineos Grenadiers in Jumbo-Visma.

Lestvica Ucija (5. oktober):

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 4628 točk

2. Wout van Aert (Bel/Jumbo Visma) 4507

3. Primož Roglič (Slo/Jumbo Visma) 3449

4. Julien Alaphilippe (Fra/Deceuninck-Quick-Step) 2925

5. Mathieu van der Poel (Niz/Alpecin-Fenix) 2691

6. Egan Bernal (Kol/Ineos Grenadiers) 2576

7. Sonny Colbrelli (Ita/Bahrain Victorious) 2548

8. Joao Almeida (Por/Deceuninck-Quick-Step) 2084

9. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers) 2068

10. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 1897

...

226. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 269

317. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) 196

444. Luka Mezgec (Slo/Team Bikeexchange) 132

499. Kristjan Hočevar (Slo/Adria Mobil) 115