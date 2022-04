Pogačar bo (tako kot Roglič) izpustil spomeniško klasiko v Liegu

Med tednom so iz ekipe UAE Emirates sporočili, da je Tadej Pogačar zapustil Belgijo, da bi bil v podporo svoji zaročenki Urški Žigart ob smrti v družini. Kasneje je kolesarka ekipe BikeExchange sporočila, da ji je umrla mama. Sprva so sicer v ekipi UAE Emirates, da je nastop Pogačarja pod vprašajem, a da obstaja možnost, da se bo vrnil v Belgijo in nastopil na spomeniški klasiki, v soboto pa so vendarle sporočili, da bo slovenski šampion ostal v domovini v podporo zaročenki Urški, ki ga v teh težkih trenutkih močno potrebuje ob sebi. Njegovo mesto v ekipi bo tako na nedeljski klasiki prevzel Brandon McNulty. Novico je potrdili tudi Pogačar na družbenih omrežjih. "Na žalost ne bom nastopil na dirki Liege–Bastogne–Liege. Bilo je nekaj težkih dnevov, zato bi se rad vsem zahvalil za razumevanje. Posebna zahvala ekipi UAE Emirates in še posebej Mauru Gianettiju in klubskemu predsedniku Matarju za podporo," je zapisal Pogačar, zmagovalec preizkušnje v Liegu v lanskem letu.