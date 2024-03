Pogačar bo v Barceloni potrdil zmago, štirje Slovenci na Gent-Wevelgem

Dvakratni zmagovalec Toura je na vzponih dirke kazal velikansko premoč in glede na njegov značaj bo presenečenje, če se tudi v zadnji etapi ne bo boril za najvišja mesta, čeprav mu bo treba za skupno zmago le nadzorovati položaj. A tradicionalna etapa na tej dirki je za marsikoga tudi prestižna, kot mnogi pravijo, ena najlepših med vsemi dirkami. Njena posebnost je šestkratni vzpon na Montjuic v zadnjem delu dobrih 145 kilometrov dolge preizkušnje. Klanec sicer ni najtežji, ocenjen je z drugo kategorijo, a dovolj zahteven, da naredi selekcijo.

Če se bo Pogačar, temu na dirki pomaga tudi Domen Novak, potil v Kataloniji, pa bodo njegovi preostali rojaki Jan Tratnik, Luka Mezgec, Matej Mohorič in Matevž Govekar tekmovali v bolj hladni in neprijazni Belgiji. Na sporedu bo namreč klasična spomladanska preizkušnja Gent-Wevelgem, ki doslej veliko uspeha Slovencem ni prinesla. Borut Božič je bil enkrat drugi, kar je največji uspeh. Mohorič je bil že dvakrat deveti, kot glavni slovenski adut in kapetan ekipe Bahrain-Victorious upa, da mu bo tokrat uspelo zlesti višje.

Glavni favorit dirke bo sicer Nizozemec Mattheu van der Poel, skupino glavnih konkurentov, v kateri je lahko tudi Mohorič, bodo vodili Danec Mads Pedersen, Avstralec Michael Matthews in Belgijec Tiesj Benoot.