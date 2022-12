Pogačar bo zamenjal dobavitelja opreme

Ekipa bo drese in kratke hlače izbirala glede na vreme. Pissei je namreč razvil popolnoma nov komplet opreme po meri z ultralahkimi in zračnimi tkaninami za najbolj vroče pogoje, poroča cyclingnews.com.

"Veseli smo, da smo začeli to partnerstvo. Sodobna kolesarska oblačila nenehno napredujejo in se izboljšujejo, Pissei, inovativno podjetje, pa je v ospredju tega napredka. Njihova pozornost do detajlov z raziskovanjem novih materialov in iskanjem najboljše možne kombinacije udobja in aerodinamike nas je prepričala," je dejal Mauro Gianetti, izvršni direktor ekipe, za katero nastopa tudi Tadej Pogačar.