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Kolesarstvo

Pogačar brani visoko prednost v skupnem seštevku

Locarno, 19. 06. 2026 14.59 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Tadej Pogačar

Kolesarji dirke po Švici se merijo na tretji etapi, ki poteka v Bad Ragazu. Trasa je dolga dobrih 157 kilometrov in ima 2300 višinskih metrov. Tadej Pogačar brani prednost skoraj treh minut v skupnem seštevku. Najhitrejše na cilju pričakujejo med 17.30 in 18.00. Po prvih dveh vzponih kolesarje čaka dolga končna ravnina.

Tretja etapa dirke po Švici
Tretja etapa dirke po Švici
FOTO: Posnetek zaslona
dirka po švici tretja etapa tadej pogačar

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