Pogačar brez težav ohranil prednost na četrti etapi

Tadej Pogačar ima po štirih od sedmih etap 2:27 minute naskoka pred Špancem Mikelom Lando (Soudal - Quick Step) ter 2:55 pred Rusom Aleksandrom Vlasovom (Bora - hansgrohe). Slovenskemu asu se tako obeta prva zmaga na večdnevnih dirkah po lanski dirki Pariz–Nica.

Kolesarji so imeli na četrti etapi le en kategoriziran vzpon, ki se je začel pri 60 kilometrih in ni vplival na končni razplet. Pričakovano je prišlo do sprinta glavnine, potem ko so ekipe sprinterjev ujele zadnja dva od skupno treh ubežnikov 30 km pred ciljem, ves čas pa na varni razdalji držale tudi enega od kasnejših ubežnikov.

V Lleidi so med sabo obračunali maloštevilni sprinterji na dirki, med katerimi je imel največ moči Marijn van den Berg, ki je za četrto zmago v karieri ugnal Belgijca Arneja Marita (Intermarche - Wanty) in Latvijca Emilsa Liepinša (DSM - firmenich PostNL).

Pogačar je ciljno črto prečkal kot 25. v času glavnine, njegov rojak in moštveni kolega Domen Novak pa je etapo končal v ozadju.