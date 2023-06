Pogačar brez težav opravil s konkurenco za naslov državnega prvaka

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je upravičil vlogo favorita in na prvi dirki po zlomu zapestja zanesljivo postal državni prvak v vožnji na čas. Na Pokljuki je po 15,7 km in premaganim 801 višinskim metrom s časom 29:43 najbližjega tekmeca ugnal kar za 5:14 minute. To je njegov tretji naslov državnega prvaka v kronometru.

Tadej Pogačar se je po skoraj natanko dveh mesecih in padcu na dirki Liege–Bastogne–Liege (23. aprila) vrnil na tekmovalno kolo ter pričakovano opravil z maloštevilno konkurenco na Pokljuki. Štiriindvajsetletnik s Klanca pri Komendi se je na traso od Zgornjih Gorij do biatlonskega stadiona na Pokljuki podal kot zadnji. Postavil je najboljše čase na vseh merjenjih ter do cilja ujel kar nekaj tekmovalcev, ki so v minutnem razmiku startali prej. Za dvakratnega zmagovalca dirke po Franciji (2020, 2021) je to tretji naslov državnega prvaka v kronometru. Pred tremi leti je slavil prav na Pokljuki, ko je takrat s časom 31:10 kljub menjavi kolesa za zadnjih šest kilometrov za osem sekund ugnal svojega kasnejšega tekmeca na Touru Primoža Rogliča. Leta 2020 so organizatorji dopuščali možnost za menjavo kolesa kjerkoli na progi, tokrat pa je bil za to odmerjen poseben prostor pred vmesnim časom natanko šest kilometrov pred ciljem. Leto prej je bil najboljši še v Ljubljani, ko je po 44 km ravninskega kronometra ugnal Mateja Mohoriča in Jana Tratnika. Tokrat ni bilo na startu nobenega od njiju. Mohorič se pripravlja na nedeljsko državno prvenstvo na cesti, Tratnik pa še ni saniral poškodbe kolena, ki jo je staknil pred začetkom dirke po Italiji. Drugo mesto je tokrat z zaostankom 5:14 minute zasedel Marko Pavlič. Tretji je bil Anže Skok s časom 36:13 minute. Med starejšimi mladinci je bil najboljši Jakob Omrzel, ki je imel s 35:16 minute hitrejši čas od tretjeuvrščenega Skoka med člani. Med mlajšimi mladinci, ki so tekmovali na 4,2 km krajši trasi od Zatrnika do Pokljuke, pa je državni prvak postal Vanja Žibert Kuntarič.