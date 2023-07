Pogačar: Če bo Jonas v taki formi, se mu ne da prav veliko vzeti

"Gre za zanimiv kronometer z zahtevnim klancem v zadnjem delu. Treba bo dobro preračunati, koliko moči bomo potrošili do zadnjega vzpona, zadnjih 15 minut pa bo brutalnih. Šlo bo na vse ali nič," je o torkovi preizkušnji dejal Pogačar. Trasa kronometra mu je všeč, veliko pa bo odvisno od nog. Pravih primerjav s prejšnjimi podobnimi vožnjami na čas ne vleče, saj je vsak kronometer svoja zgodba, pravi.

Tudi tega, da bo startal dve minuti pred Vingegaardom in bo imel Danec ves čas podatke o njegovi vožnji, ne vidi kot ovire. "Ponavadi od tistih, ki sta neposredno pred tabo in za tabo, ne izveš veliko, saj so povezave slabe, prenos na televiziji pa zaostaja. Sam hočem odpeljati po najboljših močeh in se ne ozirati na druge. Dati je treba čisto vse na cesto, na koncu bomo pa videli razlike," je pristavil kolesar s Klanca pri Komendi.