Pogačar: Če potegnem črto, sem lahko res zadovoljen in ponosen

"Zelo, zelo ponosen sem. Drugo mesto je nekaj, kar bi kot otrok lahko samo sanjal. Kaj šele belo majico in tri etapne zmage. Vem, da sem dve leti zapored osvojil rumeno, ampak če potegnem črto pod vse tri tedne, sem lahko res zadovoljen in ponosen. Na ta Tour gledam veselo in optimistično," je v pogovoru z našim novinarjem Maticem Flajšmanom povedal Tadej Pogačar .

"Še posebej po etapi na Col du Granon se mi je zdelo, da so mi navijači dali še več energije kot sicer. Sploh slovenski z zastavami ob cesti. Slišal sem, da je bilo veliko velikih zaslonov po Sloveniji, kjer so se ljudje zbirali in gledali etape. Še posebej hvala vsem navijačem v Komendi, bili so fenomenalni. Mislim, da smo lahko vsi veseli za slovensko kolesarstvo," je nadaljeval.

Pogovor pa je zaključil z besedami, ki lahko slehernega slovenskega navijača še kako veselijo: "Komaj čakam, da pridem nazaj."

Kocke, Alpe, Pireneji, Elizejske poljane – Pogačar je napadal povsod

Ne dvomimo, da si tega želijo tudi vsi ostali ljubitelji kolesarstva. Kot že rečeno, Pogačar je napadal na vseh mogočih terenih. Potem ko je izgubil rumeno majico na 11. etapi, je obljubil, da bo vsako priložnost izkoristil za napad, in se tega tudi držal. Piko na i izjemnim predstavam je dodal na zadnji dan, ko je šest kilometrov do cilja na Elizejskih poljanah skočil iz glavnine in poskrbel za nekaj razburjenja med ekipami sprinterjev.