Pogačar: Četudi pregorim in končam kariero, bi bil zadovoljen z doseženim

Da bi se obema Francozoma, Belgijcu in Špancu pridružil, Pogačar ne razmišlja. " Ni cilj, da jih osvojim pet. Trenutno nimam posebnih ciljev, mogoče svetovno prvenstvo in Lombardija za letos, o ostalem pa ne razmišljam. Užival bom v tem trenutku, o naslednjih ciljih pa bom razmišljal kasneje."

Trenutno je s štirimi zmagami na dirki po Franciji na večni lestvici izenačen s Chrisom Froomom . Z Britancem za eno zmago zaostajata za rekorderji s petimi zmagami na francoski pentlji. To je uspelo J acquesu Anquetilu , Bernardu Hinaultu , Eddyju Merckxu in Miguelu Indurainu .

"Treniramo ogromno in kolesarji smo pri tem celo preveč obsedeni. Vedno si želimo trenirati več in več, posledično so nekateri že prehitro v sezoni utrujeni, ekipe pa želijo, da neprestano dirkaš. Potem se ujameš v začaran krog in si nikoli ne opomoreš, decembra moraš pa nato vse storiti znova. To se dogaja in tudi meni se lahko zgodi," je priznal Pogačar.

"Večkrat sva govorila o navadnih stvareh in moram reči, da mi je kar všeč in rad dirkam z njim. Danes sva v nevtralni coni razpredala, kako izjemnih je bilo zadnjih pet let boja eden proti drugemu. Vselej potiskava svoje meje višje. Dejala sva si, da sva lahko v privilegiranem položaju, saj imava lep dvoboj in s tem le rasteva," je še o Dancu dejal Pogačar.

"Ko imaš tako močne tekmece, ne le Jonasa, ampak vse na Touru, imaš seveda določene pomisleke. Toda pomaga, da imaš ob sebi podporo tako močne ekipe. Tudi če dvomiš, te vzdušje v ekipi motivira in očisti dvomov. S tem dobiš energijo, da daš vse od sebe. Ko to storiš, si nimaš česa očitati," je še dodal o pomenu ekipe v boju z najboljšimi kolesarji na svetu.

Nadalje je priznal, da je bil v zadnjem tednu že malce utrujen in da zaradi velike prednosti v seštevku ni bilo treba tvegati preveč. Je pa danes našel pravo energijo za dirkanje na specifični trasi s trikratnim prečkanjem Montmartra po nevtralizaciji časov.

"Čase so vzeli prej in posledično ni bilo bojev za pozicije na čelu glavnine. Nato smo šli na polno, to je bilo čisto dirkanje. Obenem smo imeli v glavah, da bo Toura danes konec, kar je mentalno lažje prežvečiti. Lažje je bilo dati vse od sebe, saj vem, da mi jutri tega ne bo treba. Zame je bil to dober dan za dirkanje in res sem užival," je z nasmehom na obrazu razlagal najboljši kolesar na svetu.

Še bolj pa se je razveselil morebitnega starta Toura v Sloveniji leta 2029. "Slišal sem, da je leta 2029 velika verjetnost, da se bo dirka po Franciji začela v Sloveniji. Kot Slovencu mi je to kar težko verjeti. Ali bom tekmovalec ali ne, bom tam zagotovo prisoten. To je za nas Slovence izjemna novica in že zdaj nestrpno pogledujem proti startu dirke v Sloveniji. Mislim, da bi lahko bilo zelo lepo," je pristavil Pogačar.