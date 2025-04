Pogačar: Ciljna črta je bila pet metrov predaleč

Skjelmose je na ciljni črti švignil mimo Pogačarja in Evenepoela.

Tadej Pogačar je slabih 50 kilometrov pred ciljem prestižne enodnevne klasike na Nizozemskem kot edini uspel slediti napadu Juliana Alaphilippa, ki se ga je le nekaj kilometrov kasneje otresel.

Ko je njegova prednost pred zasledovalci presegla pol minute, je kazalo, da bo kapetan ekipe UAE Emirates - XRG prišel do še ene v vrsti atraktivnih zmag. A v ozadju sta imela Mattias Skjelmose in Remco Evenepoel drugačne načrte. Potem ko sta se otresla ostalih zasledovalcev, sta iz kilometra v kilometer topila prednost in osem kilometrov pred ciljem Pogačarja tudi ujela.

O zmagovalcu je odločal ciljni sprint, ki ga je Skjelmose tempiral do potankosti. Dobesedno na ciljni črti je namreč švignil mimo Pogačarja in slavil svojo najbolj odmevno zmago v karieri.