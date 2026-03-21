Pogačar po padcu ostal brez pomembnega pomočnika

240 kilometrov pred ciljem je v glavnini prišlo do padca, na tleh sta se znašla Švicar Jan Christen, ekipni kolega Tadeja Pogačarja, in Venezuelec Orluis Aular iz ekipe Movistar. Oba sta predčasno zaključila z dirko.
Tadej Pogačar je danes šele drugič oblekel tekmovalni dres v sezoni 2026, potem ko je pred dvema tednoma četrtič v karieri slavil na makadamski klasiki Strade Bianche v Sieni.
Trasa Milano-Sanrema mu še zdaleč ni tako pisana na kožo kot zahtevnejše dirke, a si 27-letnik kljub temu neizmerno želi zmage, potem ko je po vrsti zasedel 12., peto, četrto in v zadnjih dveh sezonah tretje mesto.
"Ni skrivnost, da je to dirka, na kateri si srčno želim zmagati. Menim, da mi profil trase odgovarja, a odgovarja tudi številnim drugim odličnim kolesarjem, zato dirkanje na njej vidim kot velik izziv," je dejal pred dnevi.
Pred letom dni je bil še najbližje temu, da bi v svoj življenjepis dodal zmago na četrtem od petih različnih spomenikov, a je v zelo zanimivih zadnjih 30 km ostal malce prekratek in v sprintu trojice zaostal za Nizozemcem Mathieujem van der Poelom in Italijanom Filippom Ganno.
Tudi tokrat je prvi favorit na stavnicah van der Poel, sledita pa mu Pogačar in Ganna. Pričakuje se podobna strategija emiratov z napadom na predzadnjem klancu Cipressa in iskanjem odločitve pred zadnjim na Poggio. Tokrat bo Pogačarju v pomoč tudi Mehičan Isaac del Toro.
Na štartu še trije Slovenci
Od Slovencev so na dirki tudi zmagovalec iz leta 2022 Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), Primož Roglič, ki ga je ekipa Red Bulla v četrtek naknadno dodala na seznam nastopajočih, ter Domen Novak, ki bo Pogačarjev pomočnik.
Dirka med Pavio in Sanremom se je začela ob 10.10, končala se bo po 16.30.
