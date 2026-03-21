Zgodba se razvija

Pogačar po padcu ostal brez pomembnega pomočnika

Sanremo, 21. 03. 2026 11.28 pred eno minuto 2 min branja 0

STA J.B.
Jan Christen je predčasno končal dirko po padcu

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) v šestem poskusu lovi prvo zmago na spomeniku Milano-Sanremo. Gre za najbolj enostavno izmed petih največjih enodnevnih klasik, trasa namreč ustreza širokemu krogu kolesarjev, od sprinterjev do eksplozivnih tekmovalcev. Kolesarje se v cilju pričakuje okoli 16.30, trenutno imajo do tja še več kot 200 kilometrov. V ospredju so ubežniki, glavnina je tri minute zadaj.

240 kilometrov pred ciljem je v glavnini prišlo do padca, na tleh sta se znašla Švicar Jan Christen, ekipni kolega Tadeja Pogačarja, in Venezuelec Orluis Aular iz ekipe Movistar. Oba sta predčasno zaključila z dirko.

Tadej Pogačar lovi drugo zmago sezone.
FOTO: Profimedia

Tadej Pogačar je danes šele drugič oblekel tekmovalni dres v sezoni 2026, potem ko je pred dvema tednoma  četrtič v karieri slavil na makadamski klasiki Strade Bianche v Sieni.

Trasa Milano-Sanrema mu še zdaleč ni tako pisana na kožo kot zahtevnejše dirke, a si 27-letnik kljub temu neizmerno želi zmage, potem ko je po vrsti zasedel 12., peto, četrto in v zadnjih dveh sezonah tretje mesto.

"Ni skrivnost, da je to dirka, na kateri si srčno želim zmagati. Menim, da mi profil trase odgovarja, a odgovarja tudi številnim drugim odličnim kolesarjem, zato dirkanje na njej vidim kot velik izziv," je dejal pred dnevi.

Pred letom dni je bil še najbližje temu, da bi v svoj življenjepis dodal zmago na četrtem od petih različnih spomenikov, a je v zelo zanimivih zadnjih 30 km ostal malce prekratek in v sprintu trojice zaostal za Nizozemcem Mathieujem van der Poelom in Italijanom Filippom Ganno.

Tudi tokrat je prvi favorit na stavnicah van der Poel, sledita pa mu Pogačar in Ganna. Pričakuje se podobna strategija emiratov z napadom na predzadnjem klancu Cipressa in iskanjem odločitve pred zadnjim na Poggio. Tokrat bo Pogačarju v pomoč tudi Mehičan Isaac del Toro.

Na štartu še trije Slovenci

Od Slovencev so na dirki tudi zmagovalec iz leta 2022 Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), Primož Roglič, ki ga je ekipa Red Bulla v četrtek naknadno dodala na seznam nastopajočih, ter Domen Novak, ki bo Pogačarjev pomočnik.

Dirka med Pavio in Sanremom se je začela ob 10.10, končala se bo po 16.30.

Trasa spomenika Milano - San Remo
FOTO: milanosanremo.it
