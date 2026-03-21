Pogačar po padcu ostal brez pomembnega pomočnika

240 kilometrov pred ciljem je v glavnini prišlo do padca, na tleh sta se znašla Švicar Jan Christen , ekipni kolega Tadeja Pogačarja , in Venezuelec Orluis Aular iz ekipe Movistar. Oba sta predčasno zaključila z dirko.

Tadej Pogačar je danes šele drugič oblekel tekmovalni dres v sezoni 2026, potem ko je pred dvema tednoma četrtič v karieri slavil na makadamski klasiki Strade Bianche v Sieni.

Trasa Milano-Sanrema mu še zdaleč ni tako pisana na kožo kot zahtevnejše dirke, a si 27-letnik kljub temu neizmerno želi zmage, potem ko je po vrsti zasedel 12., peto, četrto in v zadnjih dveh sezonah tretje mesto.

"Ni skrivnost, da je to dirka, na kateri si srčno želim zmagati. Menim, da mi profil trase odgovarja, a odgovarja tudi številnim drugim odličnim kolesarjem, zato dirkanje na njej vidim kot velik izziv," je dejal pred dnevi.