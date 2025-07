Pogačar: Do Vingegaarda čutim veliko spoštovanje

"Na lanski dirki je bilo veliko napetosti med ekipama UAE in Visma, a med nama je veliko spoštovanja. Na cesti vselej dava vse od sebe, po etapi pa si športno seževa v roke," je v zvezi s tem dodal Pogačar.

"Ni bilo ravno prijazno, a v vročih trenutkih na dirki včasih izrečeš neprimerne besede, ki jih kasneje obžaluješ. To se ves čas dogaja v peletonu," je pojasnil svetovni prvak iz Klanca pri Komendi.

"Do Jonasa čutim veliko spoštovanje," je dva dni pred začetkom 112. francoske pentlje na tiskovni konferenci dejal Pogačar.

Pogačar in Vingegaard sta skupaj osvojila zadnjih pet Tourov, Slovenec pa vodi v zmagah s 3:2. Slavil je v letih 2020, 2021 in 2024, Danec pa v letih 2022 in 2023.

"Najino rivalstvo je zelo intenzivno, nekaj podobnega pričakujem tudi letos. Videti je v dobri formi, kar bo zabavno za gledalce pred televizijskim ekrani in ob cesti," je poudaril Pogačar.

"Jonas je eden najboljših hribolazcev na svetu v dolgih vzponih, če ne celo najboljši. V kronometru je včasih boljši on, včasih jaz, bomo videli, kako bo letos. Upam, da bom izpolnil svoja pričakovanja," je dejal Pogačar, ki je po junijski zmagi na dirki kriteriju po Dofineji formo pilil na višinskih pripravah v Isola 2000, nato pa preživel štiri dni in pol doma.