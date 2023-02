Pogačar do zmage na četrti etapi

V skupnem seštevku ima slovenski kolesarski as Tadej Pogačar pred zadnjo etapo minuto in 14 sekund prednosti pred Špancem Mikaelom Lando .

"Za nami je res težek dan. Od začetka do konca so nas napadali, bilo je težko vse nadzorovati. Mi smo imeli tudi smolo z zgodnjim padcem Rafala Majke. A fantje so opravili neverjetno delo in res smo lahko veseli zmage. Moji pomočniki so fantastični, a vsi skupaj postajamo utrujeni. Jutri je še ena težka etapa, tekmeci se zagotovo ne bodo predali, spet nas bodo napadali. Skupna zmaga je sicer blizu, a moramo ostati zbrani," je po zmagi v 164,6 kilometra dolgi etapi od Olvere do Iznajara dejal Pogačar.