Pogačar dobrodelni vzpon na Krvavec končal na drugem mestu

Pogačarjev izziv je dobil 40-letni Andrew Feather iz Velike Britanije, ki je vzpon sklenil s časom 44:15,3. Tadeja Pogačarja, ki je startal nekaj minut za ostalimi tekmovalci, je prehitel za dobre tri minute. Dobrodelnega dogodka, na katerem je kolesarje čakalo 24 kilometrov in 1189 višinskih metrov, se je sicer udeležilo natanko 1189 kolesarjev. Približno 40 odstotkov jih je bilo iz tujine, veliko tudi iz držav, kot sta Kitajska in Velika Britanija.