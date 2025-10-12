Svetli način
Pogačar dobrodelni vzpon na Krvavec končal na drugem mestu

Krvavec, 12. 10. 2025 12.30

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je dan po tem, ko je še petič zapored slavil na spomeniku po Lombardiji, na izzivu "S klanca v klanc" od Komende do Krvavca tekmoval z rekreativnimi kolesarji. Startalo je 1189 udeležencev iz celega sveta, enemu izmed njih pa je uspelo na vrh priti pred svetovnim prvakom.

Tadej Pogačar ob bučni podpori navijačev ciljno črto prečkal kot drugi.
Tadej Pogačar ob bučni podpori navijačev ciljno črto prečkal kot drugi. FOTO: Foto Bobo

Pogačarjev izziv je dobil 40-letni Andrew Feather iz Velike Britanije, ki je vzpon sklenil s časom 44:15,3. Tadeja Pogačarja, ki je startal nekaj minut za ostalimi tekmovalci, je prehitel za dobre tri minute. Dobrodelnega dogodka, na katerem je kolesarje čakalo 24 kilometrov in 1189 višinskih metrov, se je sicer udeležilo natanko 1189 kolesarjev. Približno 40 odstotkov jih je bilo iz tujine, veliko tudi iz držav, kot sta Kitajska in Velika Britanija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pogačar je tako na domačih tleh sklenil sezono, ki jo je v soboto po slavju na spomeniku po Lombardiji označil za "novo najboljšo v karieri". Tam je s peto zaporedno zmago postal prvi kolesar v 133-letni zgodovini, ki je v eni sezoni stal na stopničkah vseh petih spomenikov.

KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
12. 10. 2025 13.29
Ga je neuravnovešeni Janša spet kaj žalil?
ODGOVORI
0 0
123soba
12. 10. 2025 13.26
+1
Dobrodelna, odstop prvemu mestu. Zmagovalec pa pri 40. letih... 🤣🤣🤣. Verjetno pod vplivom droge.
ODGOVORI
1 0
sinjebradec
12. 10. 2025 13.23
+1
ta anglež je čakal nekje v grmovju !
ODGOVORI
1 0
motorist_mb
12. 10. 2025 13.17
+1
Prvemu in drugemu 👏👏👏
ODGOVORI
1 0
determinanta
12. 10. 2025 13.16
+2
Vsi ki se smejite si najprej preberite kako je potekala ta "dirka"...Pogi je štartal pozneje, seveda pa je vzpon prevozil najhitreje
ODGOVORI
2 0
jedupančpil
12. 10. 2025 13.14
daaaaaaaljeeeeeeeee
ODGOVORI
0 0
StAnalitik
12. 10. 2025 12.49
+2
SNEMALEC NA MOTORJU bi lahko bil nekdo,ki ve kako se opravlja z kamero.Porazen prenos na MMCju
ODGOVORI
2 0
petka5
12. 10. 2025 12.47
-5
LOOOOL🤣🤣🤣
ODGOVORI
1 6
sinjebradec
12. 10. 2025 12.53
-4
kateri pa je bil kisovčan ?
ODGOVORI
3 7
Šestka6
12. 10. 2025 12.55
+6
Pa si le prišla iz luknje. Kje si pa bila včeraj ko je Pogačar zmagal? Drugače pa samo v vednost, Pogi je danes sam vzpon prevozil 3:30 hitreje od angleža.
ODGOVORI
7 1
sinjebradec
12. 10. 2025 12.59
-6
saj res kisovčanu ni z dobrodelnost!
ODGOVORI
2 8
Nikdar več
12. 10. 2025 13.01
+3
Ti si bolan.
ODGOVORI
4 1
Ricinus
12. 10. 2025 13.21
+0
Rogla je bil danes dobrodelen na tekmi v Novem mestu. Če že provociraš
ODGOVORI
1 1
sinjebradec
12. 10. 2025 13.24
-1
za tekmo v nm nihče ni slišal !še manj pa da je tam vozil tudi rogla!
ODGOVORI
0 1
petka5
12. 10. 2025 13.27
Kidovcan se danes druzi na dobrodelnem druzenju s svojimi fani in gurss what je pocedal v vabilu TRADIVIONALNI ze 4. ZLATI KROG NI DIRKA... on se svojomi fani, druzi, pomika po skupini, pohovarja z njimi, ne pa tekmuje z njimi
ODGOVORI
0 0
petka5
12. 10. 2025 13.28
Samo vi niste... je ze tradivionalna 4. Tp vse po e o vasi omejenosti...
ODGOVORI
0 0
Ricinus
12. 10. 2025 13.28
Pri prvem dnevniku je bil prispevek, tudi Peter Prevc je bil zraven
ODGOVORI
0 0
petka5
12. 10. 2025 13.29
Nic skrbet sem gkedala in isto mbenje i. Smeh celja se od vceraj... kolk moratw biti neumni, da vas nekdo takol natwg... ampak ce se pustite, tudi ok
ODGOVORI
0 0
Šestka6
12. 10. 2025 13.30
o petka zopet z jezo pišeš, vidi se namreč po napakah. Tokrat se bom s teboj popolnoma strinjala ker z ljudmi z nizkim inteligenčnim kvocientom se ne želim prepirati. Lp pa upam da danes svojemu dragemu zaradi jeze ne postrežeš vražji jezik
ODGOVORI
0 0
