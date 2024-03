Pogačar: Ekipa je opravila sijajno delo in konkurenci otežila dirko

OGLAS

"Ne vem, zakaj tako dolg napad. Dirka je bila od začetka zelo hitra in presenetljivo selektivna. Dvomim, da je to kdo pričakoval. Ko smo prišli do odseka Monte Sante Marie, so bile vremenske razmere zelo zahtevne. V skupini je ostalo le še okoli 25 kolesarjev, obenem nobena ekipa ni imela veliko pomoči," je razloge za hiter napad organizatorjem razkril današnji zmagovalec.

"Ekipa je opravila sijajno delo in otežila dirko. V določenem trenutku se ni prav nič videlo in odločil sem se za napad. Vedel sem, da bo dolg, a ko sem si zagotovil prednost, sem vztrajal do konca. Hitro je bilo jasno, da bo dirka zelo zahtevna. Ko je močno deževalo, sem se dobro počutil. Rekel sem si, da bom poskusil tvegati in dirkati 'solo'," je še dodal 25-letni član emiratov Tadej Pogačar. "Prva dirka v sezoni je vedno psihično zahtevna, saj nikoli ne veš, v kakšni formi boš pričakal sezono. Letos sem začel malce kasneje, s čimer sem imel več časa za priprave. Izplačalo se je," je še pripomnil in nekaj misli namenil tudi debati o tem, da bi Strade Bianche postal šesti spomenik.