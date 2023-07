Pogačar favorit za zmago na eni najtežjih uvodnih etap v zgodovini Toura

Tadej Pogačar je dejal, da bo skupaj na vrh verjetno prišla majhna skupina od 10 do 15 kolesarjev. Drugi favorit za zmago in posledično prvo rumeno majico Mathieu van der Poel pa je priznal, da je zadnji klanec ravno na meji njegovih sposobnosti.

Organizatorji dirke so uvodno etapo začinili s kar tremi vzponi v zadnjih 40 kilometrih. Od tega bo do največje selekcije zagotovo prišlo na zadnjem (Cote de Pike), ki je resda dolg le dva kilometra, a ima kar desetodstotni povprečen naklon. Zadnjih 500 metrov naklon presega celo 15 odstotkov.

Kwiatkowki: Ena najtežjih uvodnih etap v zgodovini

Organizatorji so sprva načrtovali bonifikacijske sekunde že na vrhu zadnjega vzpona, kar bi zagotovo še povečalo "hektičnost" med najboljšimi, a je nato prišlo do spremembe. Dodatne sekunde bodo tako podeljene le na cilju v Bilbau, in sicer deset za prvo mesto, šest za drugo in štiri za tretje. Kdor bo zmagal, bo v nedeljo kot prvi nosil rumeno majico.

O zahtevnosti uvodnega dne se je pred startom razgovoril Michal Kwiatkowski. Kolesar Ineosa je v pripravah na Tour prevozil celotno traso prve etape, po čemer je dejal, da je to morda celo najtežji uvod v zgodovini. "Zaključek etape bi morda lahko razkril tudi končnega zmagovalca. Zadnja vzpona bosta pokazala marsikaj. Prostora za napake ne bo," še meni izkušeni 33-letni Poljak.

Začetek etape bo ob 12.30, kolesarje pa se v cilju pričakuje okoli 17. ure.