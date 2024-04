Pogačar glavni favorit, a opozarja: Na LBL lahko odločajo centimetri

"Zelo ponosen sem na predstave ekipe v tej sezoni. Na Milano–Sanremo in Strade Bianche smo pokazali odlični vožnji, podobno enotnost in odločenost bomo potrebovali v nedeljo," je dodal volk s Klanca pri Komendi.

To je kapetan emiratov, ki bo imel ob sebi znova tudi rojaka Domna Novaka , izpostavil v pogovoru za nacionalni radio. Dejal je, da bi se morala razlika v teži, ki med njim in van der Poelom znaša deset kilogramov, po 4000 tisoč metrih zagotovo poznati. Prav zato bodo dirko skušali narediti karseda težko, je napovedal.

Slaba napoved dober obet za Pogačarja

Med tihimi favoriti na 254 kilometrov dolgi preizkušnji z enajstimi kratkimi, a strmimi klanci, se omenja še Toma Pidcocka, Mattiasa Skjelmoseja in Stephena Williamsa, ki je pred dnevi navdušil z zmago na Valonski puščici.

Sredino preizkušnjo so krojile skoraj nemogoče vremenske razmere – kolesarje so pričakali dež, sneg in celo toča, zaradi česar je bil Pogačar zadovoljen, da se za nastop ni odločil. Tudi v nedeljo pa se pričakuje neugodno vreme, možne so tudi padavine, kar je 25-letniku pisano na kožo in torej dober obet za morebitno novo slovensko slavje.