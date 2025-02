Pogačar hiter, a ne dovolj za zmago na kronometru

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je že opravil z drugo etapo 'domače' kolesarske dirke po Združenih arabskih emiratih. Po 10. mestu na uvodni etapi Pogačar ni skrival želje po boljšem rezultatu na kronometru druge etape. Lanskemu zmagovalcu dirk po Italiji in Franciji je uspel odličen rezultat, a ne dovolj dober za zmago, saj sta ga že prehitela Stefan Bissegger (Decathlon–AG2R La Mondiale) in Joshua Tarling (Ineos Grenadiers). Na štart še čakata Luka Mezgec (Team Jayco AlUla) in Domen Novak (UAE Team Emirates-XRG).