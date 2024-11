Pogačar ima še enega novega pomočnika

Ekipa, ki jo vodi Mauro Gianetti , je v izjavi za javnost navedla, da je s prihodom Juliusa Johansena končala oblikovanje tekmovalnega moštva za leto 2025. "Johansen je zadnji kolesar, ki smo ga vključili v 29-člansko ekipo Emiratov za prihajajočo sezono," so navedli pri UAE. Vodja ekipe in izvršni direktor Gianetti je bil v izjavi zadovoljen: "Zelo smo veseli, da lahko pozdravimo Juliusa v ekipi. Ima veliko izkušenj že na ravni svetovne turneje in menimo, da lahko z njegovim profilom dodamo moč ekipi, ko gre za podporo našim vodilnim."

Zadovoljen je bil tudi Johansen: "Neverjetno sem hvaležen za zaupanje, ki mi ga je izkazala ekipa UAE Team Emirates, in mi dala to neverjetno priložnost. Pridružiti se tako profesionalni in uspešni ekipi je uresničitev sanj. Vem, da je to popolno okolje, da rastem in se razvijam kot kolesar pod vodstvom strokovnjakov ekipe. Biti del takšne zmagovalne kulture je resnično navdihujoče, in vesel sem, da bom ekipi pomagal doseči številne zmage."