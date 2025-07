Pogačar in druščina na plešasto goro, kjer so zmagovale legende

Etapa po drugem prostem dnevu se bo začela v Montpellierju in 171 kilometrov kasneje končala na vrhu "plešaste gore", kot pravijo Mont Ventouxu. Tadej Pogačar lahko postane tretji kolesar, ki bi tam slavil v rumeni majici. Pred tem je to uspelo le najboljšemu v zgodovini tega športa Eddyju Merckxu davnega leta 1970 in štirikratnemu zmagovalcu Toura Chrisu Froomu leta 2013.

15,7 kilometra dolg vzpon s povprečnim naklonom 8,8 odstotka je bil na Touru nazadnje vključen leta 2021, ko je Pogačar drugič v karieri prišel do rumene majice. Takrat so kolesarji morali kar dvakrat splezati na "plešasto goro", cilj pa je bil po spustu v Malaucenu.

Jasno je, da bo moral Danec v zadnjem tednu prej ali slej napasti, saj za Pogačarjem zaostaja že več kot štiri minute (4:13), do konca pa so ostale še tri gorske etape.

Pogačar o alpskih preizkušnjah v zadnjem tednu Toura:

"Letošnja trasa je bila narejena, da bi me malo prestrašila. Bili smo na Hautacamu, zdaj sledita Mont Ventoux in Col de la Loze. Trije klanci, na katerih me je Jonas pustil za seboj. Ampak to je bilo tedanje stanje, ne gre se za to, da mu ti klanci bolj ustrezajo. Mislim, da so vsi bolj kot ne isti. Ventoux mi je zelo všeč. Cole de la Loze pa je med najtežjimi, kar sem jih vozil v moji karieri. V resnici komaj čakam ti etapi. Ne bom rekel, da iščem maščevanje, a upam, da bom imel boljše noge kot v preteklosti."