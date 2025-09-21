Slavljenec Pogačar glavni favorit za zmago na današnjem kronometru

Tadej Pogačar je na stavnicah celo favoriziran v primerjavi z Belgijcem Remcom Evenepoelom. Ta velja za enega najboljših kronometristov na svetu, v Ruandi pa bo lovil že tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka. Obenem je tudi olimpijski prvak iz Pariza.

Pogačar na drugi strani na svetovnih prvenstvih ni posebej blestel v vožnji na čas. Najboljši je bil v Avstraliji leta 2022, ko je bil šesti. Nazadnje je na SP v tej disciplini nastopil pred dvema letoma v Glasgowu in končal na 21. mestu daleč od najboljših.