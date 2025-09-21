Slavljenec Pogačar glavni favorit za zmago v vožnji na čas

Tadej Pogačar bo danes kot edini iz slovenske reprezentance nastopil v vožnji na čas na svetovnem prvenstvu v Ruandi. Kolesarski as, ki prav danes praznuje 27. rojstni dan, je eden izmed dveh izrazitih favoritov za zlato kolajno na razgibani stezi v Kigaliju.

Remco Evenepoel in Tadej Pogačar FOTO: Profimedia icon-expand

Tadej Pogačar je na stavnicah celo favoriziran v primerjavi z Belgijcem Remcom Evenepoelom. Ta velja za enega najboljših kronometristov na svetu, v Ruandi pa bo lovil že tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka. Obenem je tudi olimpijski prvak iz Pariza.

Pogačar na drugi strani na svetovnih prvenstvih ni posebej blestel v vožnji na čas. Najboljši je bil v Avstraliji leta 2022, ko je bil šesti. Nazadnje je na SP v tej disciplini nastopil pred dvema letoma v Glasgowu in končal na 21. mestu daleč od najboljših.

Tokrat na SP prihaja spočit ter v odlični formi, kar je dokazal na veliki nagradi Montreala pretekli konec tedna. Tudi Evenepoel je na dirki po Britaniji v prvi polovici septembra zabeležil eno etapno zmago in z dobrimi občutki prišel v Kigali.

Profil trase v vožnji na čas na SP v Ruandi. FOTO: UCI icon-expand