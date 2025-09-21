Svetli način
Kolesarstvo

Slavljenec Pogačar glavni favorit za zmago v vožnji na čas

Kigali, 21. 09. 2025 13.28 | Posodobljeno pred 1 uro

S.V. , STA
Tadej Pogačar bo danes kot edini iz slovenske reprezentance nastopil v vožnji na čas na svetovnem prvenstvu v Ruandi. Kolesarski as, ki prav danes praznuje 27. rojstni dan, je eden izmed dveh izrazitih favoritov za zlato kolajno na razgibani stezi v Kigaliju.

Remco Evenepoel in Tadej Pogačar
Remco Evenepoel in Tadej Pogačar FOTO: Profimedia

Tadej Pogačar je na stavnicah celo favoriziran v primerjavi z Belgijcem Remcom Evenepoelom. Ta velja za enega najboljših kronometristov na svetu, v Ruandi pa bo lovil že tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka. Obenem je tudi olimpijski prvak iz Pariza.

Pogačar na drugi strani na svetovnih prvenstvih ni posebej blestel v vožnji na čas. Najboljši je bil v Avstraliji leta 2022, ko je bil šesti. Nazadnje je na SP v tej disciplini nastopil pred dvema letoma v Glasgowu in končal na 21. mestu daleč od najboljših.

Tokrat na SP prihaja spočit ter v odlični formi, kar je dokazal na veliki nagradi Montreala pretekli konec tedna. Tudi Evenepoel je na dirki po Britaniji v prvi polovici septembra zabeležil eno etapno zmago in z dobrimi občutki prišel v Kigali.

Profil trase v vožnji na čas na SP v Ruandi.
Profil trase v vožnji na čas na SP v Ruandi. FOTO: UCI

Ob obeh izrazitih favoritih na 40,6 km dolgi trasi s štirimi klanci so med kandidati za visoka mesta še nekateri drugi vsestranski kolesarji, med njimi tudi Avstralca Jay Vine in Luke Plapp, Francoza Bruno Armirail in Paul Seixas, Španec Ivan Romeo, Mehičan Isaac del Toro in še nekateri drugi.

Moška preizkušnja se začne ob 13.45, Pogačar bo na traso zapeljal ob 15.57.

