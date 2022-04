Pogačar in Mohorič po podaljšanje slovenske vladavine v Liegeu

Alaphilippe je moral Slovencu priznati premoč tudi lani, ko je prvega od svojih dveh spomenikov v karieri osvojil Pogačar. V čistem ciljnem sprintu je dvakratni zmagovalec Toura ugnal karizmatičnega Francoza in njegovega rojaka Davida Gauduja (Groupama-FDJ) ter dokazal, da je sposoben osvojiti tudi najzahtevnejše enodnevne dirke.

Pogačar je tisto izvedbo dirke končal na tretjem mestu, potem ko so organizatorji zaradi spreminjanja smeri v sprintu na peto mesto kazensko prestavili sicer drugouvrščenega Francoza Juliana Alaphilippa (Quick-Step Alpha Vinyl). Dvakratni svetovni prvak je pred letom in pol že tako prehitro dvignil roke v zrak in posledično ga je za nekaj centimetrov ugnal Roglič, ki pa ga letos v nasprotju z 29-letnim Francozom ne bo v Liegeu.

Statistika 23-letnika s Klanca pri Komendi na največjih enodnevnih dirkah je kljub vsemu izjemna, v prihodnosti pa utegne preizkusiti tudi severni pekel na dirki Pariz–Roubaix. Ta poteka po številnih tlakovanih odsekih in velja za najzahtevnejšo enodnevno dirko na svetu. Tlakovce si je letos ogledal bolj v luči nastopa na Touru, na katerem bo peta etapa deloma potekala prav po tlakovanih odsekih severne Francije.

Na največjem belgijskem kolesarskem prazniku je bil vse do zadnjega v boju za zmago. Bil je najmočnejši na tlakovanih vzponih, v zadnjih nekaj 100 m pa se je uštel, predolgo čakal na začetek sprinta Nizozemca Mathieuja van der Poela (Alpecin-Fenix) in nato padel celo na četrto mesto, ko sta se obema vodilnima kolesarjema iz ozadja pridružila še dva zasledovalca.

Pogačar je to dokazal tudi na zadnji od največjih petih dirk po Lombardiji oktobra lani, ko je v sprintu ugnal domačina Fausta Masnado (Quick-Step Alpha Vinyl). Triindvajsetletnik je bil letos med najboljšimi tudi na dirki Milano–San Remo, ko je bil na sicer sprinterjem prijaznejši klasiki peti, ter na dirki po Flandriji, ki jo je ob debiju v članski konkurenci končal na četrtem mestu.

Letos na spomenikih že peto in četrto mesto

Tekmecev je veliko

Nekaj mesecev prej pa sta pred Pogačarjem zahtevna preizkušnja v Ardenih in vloga prvega favorita v Liegeu. Vse skupaj prihaja po nekoliko nepričakovani imploziji na 86. Valonski puščici v sredo. Slovenski as je bil ves čas v dobrem položaju, okoli 150 m pred ciljem pa je šel čez svoje meje in ostal brez moči, da bi sledil najboljšim. Zmage se je presenetljivo veselil Belgijec Dylan Teuns.

Ta bo v nedeljo z moštvenim kolegom Mohoričem tvoril močno jedro ekipe Bahrain-Victorious. Predvsem Mohorič je s petim mestom na Pariz–Roubaixu prejšnjo nedeljo dokazal, da je izjemno močan na najdaljših in najtežjih dirkah, skušal pa bo izboljšati četrto mesto izpred dveh let in lansko deseto mesto v Liegeu.

Rogliča v nedeljo ne bo na startu zaradi poškodbe kolena oz. pogačice, pa tudi Pogačar ni imel običajnih priprav na preizkušnjo. V četrtek je moral namreč po informacijah moštva odpotovati v domovino, kjer je nudil podporo ožji družini svoje zaročenke Urške Žigart po smrti njene matere.

V soboto se bo najboljši kolesar lestvice Mednarodne kolesarske zveze vrnil v Belgijo in skušal ubraniti lansko zmago. Največji tekmeci bodo poleg močne zasedbe Bahrain-Victoriousa tudi številni drugi, ki so po Pogačarjevem 12. mestu na Valonski puščici zavohali svojo priložnost.