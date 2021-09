Colbrelli zlat, Slovenci brez odličja

V zelo hitri dirki s številnimi napadi, poskušala sta tudi Tadej Pogačar in Matej Mohorič, je odločitev padla v krožnem delu trase v Trentu. Okoli 70 km pred ciljem se je v ospredju znašel zmagovalec Toura Pogačar s še štirimi tekmeci, Mohorič pa je ostal v drugi skupini, ki pa je po pomanjkanju pravega sodelovanja hitro prenehala loviti vodilne. V ospredju so Pogačarjevi skupini priključili še nekateri drugi kolesarji, na vzponu na Povo (3,6 km/4,7 %) pa jih je nekaj tudi odpadlo. Štiri kroge pred koncem je bila na čelu le še deveterica, med njimi pa številni odlični kolesarji, tri kroge pred koncem pa je prednost znašala že slabi dve minuti. V predzadnjem krogu je na vzponu napadel Remco Evenepoel in povsem razbil skupino, slediti pa ni mogel niti Pogačar, ki je v dolini skupaj s preostalo peterico do konca neuspešno lovil vodilno trojico. Benoit Cosnefroy je v zadnjem krogu na vzponu odpadel in osvojil bron, za zmago pa sta se pomerila Evenepoel in Sonny Colbrelli, ki je prejšnjo nedeljo dobil dirko po Beneluksu. Izkušeni Italijan je v ciljnem sprintu zanesljivo ugnal letos že bronastega na kronometru in pred bučnimi navijači svoji domovini privozil četrto zlato kolajno v članski konkurenci.

Kolesarje z EP zdaj čaka nekaj premora, prihodnjo nedeljo pa se bo z vožnjo na čas že začelo svetovno prvenstvo v Flandriji (19. - 26. september).

Izidi EP v kolesarstvu:

- cestna dirka, Trento (179,2 km):

1. Sonny Colbrelli (Italija) 4:19:45

2. Remco Evenepoel (Belgija) isti čas

3. Benoit Cosnefroy (Francija) + 1:30

4. Matteo Trentin (Italija) 1:43

5. Tadej Pogačar (Slovenija) isti čas

...

13. Matej Mohorič (Slovenija) 5:50

- odstop: Domen Novak, Žiga Jerman, David Per (vsi Slovenija)