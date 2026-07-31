Pogačar po Touru slavil tudi na domačih tleh

Tadej Pogačar je zbral 22 točk, devet več od Italijana Mattea Trentina, nekdanjega evropskega prvaka, in Luke Mezgeca, ki je v Komendi tudi že zmagoval.

Ob progi se je zbralo veliko število navijačev, ki so lahko najboljšega slovenskega kolesarja pozdravili manj kot teden dni po njegovi peti zmagi na dirki po Franciji. Pogačar se je v domovino vrnil kot veliki junak, tekmovalnega ritma pa kljub napornemu Touru še ni povsem zapustil.