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Kolesarstvo

Pogačar po Touru slavil tudi na domačih tleh

Komenda, 31. 07. 2026 20.56 pred 8 minutami 2 min branja 0

Avtor:
S.V.
Tadej Pogačar

V Komendi se je odvila osma izvedba kriterija Tadeja Pogačarja, na katerem se ob najboljšem kolesarju sveta predstavila vrsta znanih imen iz svetovnega kolesarskega vrha. Tekmovalci so opravili 35 krogov na 980 metrov dolgi progi, največ točk pa je zbral domačin Pogačar, ki se je razveselil nove zmage.

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Tadej Pogačar je zbral 22 točk, devet več od Italijana Mattea Trentina, nekdanjega evropskega prvaka, in Luke Mezgeca, ki je v Komendi tudi že zmagoval.

Ob progi se je zbralo veliko število navijačev, ki so lahko najboljšega slovenskega kolesarja pozdravili manj kot teden dni po njegovi peti zmagi na dirki po Franciji. Pogačar se je v domovino vrnil kot veliki junak, tekmovalnega ritma pa kljub napornemu Touru še ni povsem zapustil.

Pogačarju so družbo delali številni kolesarji svetovne serije. Med drugim njegov ekipni kolega Isaac del Toro, Michael Matthews, Pascal Ackermann, Matteo Trentin, Tim Wellens, Felix Grossschartner, Rui Costa, Ryan Gibbons in Mikkel Honore.

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Na startu so bili tudi slovenski kolesarji Matej Mohorič, Luka Mezgec, Jaka Primožič, Matic Žumer, Tilen Finkšt in Erazem Valjavec.

Po koncu 35 krogov je sledila podelitev nagrad najboljšim na kriteriju, 15 minut pozneje pa še uradni sprejem za Pogačarja ob njegovi vrnitvi z dirke po Franciji.

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Kolesarsko dogajanje v Komendi se bo nadaljevalo tudi čez konec tedna. Sobota bo namenjena predvsem otrokom in družinam, vrhunec dogodka Pogi Challenge pa bo v nedeljo, ko se bo približno 1200 rekreativnih kolesarjev podalo na traso od Komende do Plaže na Krvavcu. Nekaj minut za njimi se bo v lov znova pognal tudi Pogačar.

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