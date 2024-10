Pogačar in Roglič med nominiranci za zlato kolo

Med kandidati za zlato kolo so ob obeh Slovencih še Vingegaard, Nizozemec Mathieu van der Poel , Eritrejec Biniam Girmay , Avstralec Ben O'Connor , Američan Matteo Jorgenson , Švicar Marc Hirschi ter Belgijca Tim Merlier in Remco Evenepoel .

Roglič se je prav tako znašel med deseterico za zlato kolo. Še četrtič v karieri je slavil na dirki po Španiji in bil najboljši še na kriteriju po Dofineji. 34-letni Zasavec je v dresu novega moštva Red Bull-BORA-hansgrohe letos zabeležil osem zmag, znova pa so njegovo sezono zaznamovali številni padci. Še tretjič zapovrstjo je zaradi enega od teh predčasno sklenil dirko po Franciji.

Ob glavnih nagradah najboljšega kolesarja in kolesarke bodo različne nazive 6. decembra v Parizu podelili še v številnih drugih kategorijah.

Velo Magazine nagrade za najboljše kolesarje sicer podeljuje od leta 1992. Največ zlatih koles je prejel Španec Alberto Contador, in sicer štiri. Sledita mu Britanec Chris Froome s tremi ter še en Španec Miguel Indurain z dvema. To so doslej edini kolesarji, ki so nagrado prejeli več kot enkrat.

Naziv najboljše kolesarke na svetu so prvič podelili leta 2022. Doslej sta nagrado prejeli Nizozemki Annemiek van Vleuten (2022) in Demi Vollering (2023).