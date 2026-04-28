Pogačar in Roglič od danes na dirki po Romandiji

Kot izrazit favorit bo 79. dirko po Romandiji začel Tadej Pogačar . Slednji se na startu etapnih preizkušenj ni pojavil vse od konca lanske dirke po Franciji, ki jo je dobil četrtič v karieri. Doslej je dobil 19 večdnevnih dirk, skupno pa je v karieri že pri številki 112, potem ko je v nedeljo četrtič osvojil spomenik Liege–Bastogne–Liege. Glede na odsotnost izrazitih specialistov za vožnje na čas bi se lahko 27-letnik vključil v boj za zmago že na prologu s kratkim vzponom ob koncu (0,8 km/6,9 %).

Tudi Primož Roglič bi lahko že prvi dan posegel visoko, med kandidati za visoko skupno uvrstitev pa so ob obeh Slovencih še Nemec Florian Lipowitz, Francoza Lenny Martinez in David Gaudu, Italijan Antonio Tiberi, Švicar Mauro Schmid in Britanec Oscar Onley.

Torkov prolog se bo v precej okrnjeni konkurenci z le 15 ekipami in skupno 106 kolesarji na startni listi začel ob 15.28, prvi nosilec rumene majice vodilnega pa bo znan dobri dve uri kasneje. Nobena od etap do nedelje ne bo ravninska oziroma enostavna, veliko bo razgibanih tras, še najlažja bo na sporedu v petek. V soboto in nedeljo bosta na vrsti etapi s 3500 višinskimi metri. Zadnji dan se bo edini končal s ciljnim vzponom. Skupaj bodo morali kolesarji premagati 851,9 km.