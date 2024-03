Pogačar in Roglič ta konec tedna znova na dirkah

OGLAS

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), prvi kolesar lestvice Mednarodne kolesarske zveze, bo sezono začel po toskanskih makadamskih cestah na Strade Bianche skupaj z moštvenim kolegom in rojakom Domnom Novakom. Pogačar je v Sieni že zmagal pred dvema letoma po samostojnem napadu okoli 50 km pred ciljem. "Po tako uspešnem začetku za našo ekipo tudi sam komaj čakam na dirkanje. Bil sem potrpežljiv, saj bom sezono začel malce kasneje. To bo dolga sezona z dvema tritedenskima dirkama, kar bo zame nova izkušnja. Sem pa navdušen nad tem dejstvom, zagotovo bo to nekaj novega," je v izjavi za spletno stran ekipe ob povratku na dirke dejal Pogačar. "Toda najprej je na vrsti Strade Bianche, ki jo obožujem in imam nanjo lepe spomine. Priprave so bile zelo dobre, dirkali bomo na zmago. Nikoli sicer ne veš, kako se bo telo odzvalo na prvih dirkah, tukaj bodo tudi številni močni tekmeci, ampak menim, da je ekipa pripravljena na vse scenarije," je še dodal 25-letni kolesarski as.

Tadej Pogačar FOTO: AP icon-expand

Eden izmed favoritov na dirki bo še en slovenski as Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), zmagovalec lanskega svetovnega prvenstva na makadamu, nastopil pa bo še en slovenski član bahrajnske zasedbe Matevž Govekar. Ob Mohoriču bodo Pogačarja lovili še lanski zmagovalec Britanec Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), Kolumbijec Daniel Martinez (Bora-hansgrohe), Američana Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) in Neilson Powless, Irec Ben Healy (oba EF Education-EasyPost), Britanec Simon Yates (Jayco-AlUla) in Francoz Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step).

Če je Pogačarjeva sezona polna vrhuncev, je pri 34-letnem Primožu Rogliču v mislih le en cilj – nastop na dirki po Franciji. Ekipo je zamenjal ravno z željo, da v novi sredini najde podporo, ki mu je Visma-Lease a Bike s prevladujočim Jonasom Vingegaardom ni mogla več nuditi. V lovu za neuresničenimi sanjami se je podal k nemški Bora-hansgrohe, ki jo od letos podpira tudi Red Bull. Ta je prevzel večinski delež zasedbe in bo v bodoče ob ostalih projektih vlagal tudi v cestno kolesarstvo. 34-letni Zasavec bo na poti do Toura, ki se bo začel 29. junija v Firencah in končal 21. julija v Nici, sezono začel na dirki Pariz–Nica. To je dobil leta 2022, zmage pa letos tam ne bo branil Pogačar. Bo pa ob Rogliču od Slovencev tam nastopil tudi Luka Mezgec (Jayco-AlUla).

Primož Roglič FOTO: AP icon-expand