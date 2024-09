Tratnik in Pogačar med ubežniki, Roglič v glavnini

Za oba asa bodo na dirki skrbeli Jan Tratnik, Domen Novak, Matevž Govekar, Jaka Primožič, Matic Žumer in Luka Mezgec. Slednji je kot najizkušenejši mož v selekciji Uroša Murna prepričan, da bo edini kapetan Pogačar. "Vemo, da je v prvi fazi kapetan Tadej. Glede same Primoževe vloge še nismo debatirali. Bolje je imeti dva v ognju za finale kot le enega. Glede na to, da je Tadej treniral za SP in da je res motiviran ter je dokazal, da lahko dobi največje enodnevne dirke, je Pogačar številka ena v ekipi," meni 36-letni Kranjčan, kot piše STA.