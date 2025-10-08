Pogačar, Roglič in Vingegaard bodo za konec sezone obračunali 'mož na moža'

Tadej Pogačar bo neverjetno sezono 2025 uradno sklenil na sobotnem spomeniku po Lombardiji, kjer bo lovil že svojo peto (zaporedno) zmago. Naslednji konec tedna pa ga čaka še revialni spektakel v Andori, kjer se bo mož na moža pomeril s Primožem Rogličem, Jonasom Vingegaardom in Isaacom del Torom.

Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard FOTO: AP icon-expand

Spektakularna revialna dirka v Andori 19. oktobra prinaša dve preizkušnji v istem dnevu. Kolesarji bodo najprej opravili z osem kilometrov dolgim gorskim kronometrom na Coll de la Gallina, nato pa jih čaka še 32-kilometrska mestna dirka po andorskih ulicah. Krogi so zasnovani tako, da bodo gledalci četverico lahko večkrat videli v samem središču mesta. Pobudnik ideje je organizator David Quintana, ki pojasnjuje: "Želimo, da se štirje vrhunski kolesarji pomerijo neposredno, brez pomoči svojih ekip. Tako bodo navijači lahko videli, kdo je resnični prvak med prvaki."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Tadej Pogačar prihaja kot dvakratni zaporedni svetovni prvak v cestni dirki in štirikratni zmagovalec Toura. Nasproti mu bodo stali največji tekmec na Touru Jonas Vingegaard, rojak Primož Roglič (oba večkratna zmagovalca Grand Tourov) ter moštveni kolega Isaac del Toro, ki mu je v sezoni 2025 uspel preboj – dobil je 17. etapo na Giru in nedavno še enodnevno klasiko Giro dell'Emilia.

O favoritu dvomov ni

Glavni favorit za prestižno zmago je seveda Pogačar, ki je trenutno v nizu treh zaporednih zmag. Po četrtem mestu na kronometru za naslov svetovnega prvaka v Ruandi je vtis hitro popravil na cestni dirki, kjer je z dolgim samostojnim napadom pošolal konkurenco. Vajo je minuli konec tedna ponovil na evropskem prvenstvu na jugu Francije, v torek pa je dobil še enodnevno preizkušnjo pri naših zahodnih sosedih Tre Valli Varesine. V tej sezoni je že pri 19 zmagah, na Touru je dobil štiri etape in rumeno majico, pred tem je slavil na dveh spomenikih – dirki po Flandriji in Liege–Bastogne–Liege.

Tudi Primož Roglič bo del spektakla v Andori. FOTO: Profimedia icon-expand

O dirki tudi dokumentarni film