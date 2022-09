Pogačar in Tratnik razočarana po kaotičnem razpletu dirke

Zahtevno je bilo predvsem pridobivanje podatkov, kot je še izpostavil dvakratni zmagovalec Toura v letih 2020 in 2021.

"Forma je kar v redu, rezultat pa ni bil takšen, po kakršnega smo prišli. Za zaključek sezone so noge kar v redu," je pristavil. "Seveda smo razočarani, Jan prav tako, ker je bil tako blizu. Sam pa sem razočaran, ker nisem bil zraven in bi lahko bil. Razočaran sem tudi, ker na koncu nisem sprintal nekoliko bolje za medalje."

Mavričasto majico svetovnega prvaka bo v prihodnje nosil Belgijec Remco Evenepoel . Dvaindvajsetletnik je po Alfredu Bindi (1927), Eddyju Merckxu (1971, 1974) in Bernardu Hinaultu (1980) postal eden od štirih kolesarjev, ki so v eni sezoni dobili enega od spomenikov (Liege-Bastogne-Liege), tritedensko pentljo (dirka po Španiji) ter postal svetovni prvak. Srebro je pripadlo Francozu Christophu Laportu , bron pa na veselje domačih privržencev kolesarstva Michaelu Matthewsu .

"Čudna dirka. Moral bi biti zraven v skupini, v kateri je Jan. Rekel sem si, da imamo v ospredju Tratnika, kar je v redu. Bilo je v redu, a če bi bil sam zraven, bi bilo lažje dirkati. Vendar tako je, tudi brez radijskih postaj je težje. Sploh na takšni trasi. Nič se ne vidi, nič se ne ve. Skratka zelo kaotična dirka," je še zaključil kolesar s Klanca pri Komendi.

Zabeležil je svojo drugo najboljšo uvrstitev na SP po 18. mestu v Yorkshiru pred tremi leti.

Tratnik je po petih zaporednih odstopih prvič končal cestno dirko na SP, posledično je 12. mesto njegov najboljši izid v karieri. In vendar je bil po takšnem razpletu, ko je presenetil ubežne kolesarje pred sabo in bil manj kot 50 m oddaljen od srebra, 32-letnik iz Idrije zelo razočaran.

"Po pravici povedano nisem vedel, da je za menoj večja skupina. Mislil sem, da je v igri za kolajno le ta ubežna skupina. Malce sem že verjel, da bom drugi, potem pa so kar naenkrat odsprintali mimo. Dirka je bila na koncu 40, 50 metrov predolga, zato sem kar razočaran. Večkrat sem bil blizu uspehu, danes pa znova malce prekratek," je dejal od prihodnje sezone član Jumbo-Visme. Tam bo pomagal tudi v Avstraliji odsotnemu rojaku Primožu Rogliču.

Med dirko se je Tratnik okoli 75 km pred ciljem znašel v večji ubežni skupini s kasnejšim zmagovalcem in nato po občutku dirkal za kar najboljšo uvrstitev. Izkazalo se je, da bi to lahko bila kolajna, a je bil za las prekratek.

"Takoj v ubežni skupini sem videl, da je Evenepoel premočan, zato se nisem osredotočil nanj, ker bi sam zašel v težave, če bi ga lovil. Imel je 'brzino' več. Ubral sem svoj ritem in videl tiste pred sabo. Verjel sem, da jih lahko ujamem. Še posebej ker sem vedel, da se bodo v zaključku pogledovali med sabo. Potem pa me je malce presenetila glavnina in žal se ni izšlo," je še za konec dodal Tratnik.