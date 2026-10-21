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Kolesarstvo

Pogačar izgubil pomembnega pomočnika, ki bo odslej pomagal Seixasu

Pariz, 21. 10. 2026 08.42 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Pavel Sivakov

Kolesarska ekipa Decathlon AG2R La Mondiale je v torek naznanila prihod 29-letnega Pavla Sivakova, ki se je novi sredini pridružil iz moštva UAE Team Emirates XRG. Tako je najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar izgubil enega pomembnih pomočnikov. Sivakov bo odslej pomagal Pogačarjevemu mlademu tekmecu, francoskemu upu Paulu Seixasu.

Odhod Rusa s francoskim potnim listom je za emiratsko ekipo velika izguba, hkrati pa velika okrepitev za francosko zasedbo.

Sivakov je z novo sredino, kjer je prvo ime mladi Seixas, podpisal triletno pogodbo. Poleg njega se k Decathlonu vrača tudi 30-letni Avstralec Ben O'Connor, ki je podpisal pogodbo do leta 2028.

Izkušeni dvojec bo skupaj z Belgijcem Laurensom De Plusom v gorah pomagal 20-letnemu Francozu Seixasu.

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