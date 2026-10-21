Pogačar izgubil pomembnega pomočnika, ki bo odslej pomagal Seixasu

Odhod Rusa s francoskim potnim listom je za emiratsko ekipo velika izguba, hkrati pa velika okrepitev za francosko zasedbo.

Sivakov je z novo sredino, kjer je prvo ime mladi Seixas, podpisal triletno pogodbo. Poleg njega se k Decathlonu vrača tudi 30-letni Avstralec Ben O'Connor, ki je podpisal pogodbo do leta 2028.

Izkušeni dvojec bo skupaj z Belgijcem Laurensom De Plusom v gorah pomagal 20-letnemu Francozu Seixasu.