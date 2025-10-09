Svetli način
Kolesarstvo

'Pogačar je izjemno skromen in dostopen'

Monte Carlo, 09. 10. 2025 15.02 | Posodobljeno pred 14 dnevi

Španski dirkač formule 1 Carlos Sainz ml. je v intervjuju za španski časnik Marca spregovoril tudi o prijateljstvu s Tadejem Pogačarjem. Označil ga je za izjemno skromnega in dostopnega človeka.

Carlos Sainz
Carlos Sainz FOTO: Profimedia

"Med tistimi, ki zdaj živimo v Monaku, bi rekel, da je eden mojih najboljših prijateljev, eden tistih, ki jih vidim najpogosteje. Zelo ga občudujem, ker je izjemno skromen in izjemno dostopen človek," je dejal voznik kraljevske serije avtomobilističnega športa Carlos Sainz ml.

Mathieu van der Poel in Tadej Pogačar
Mathieu van der Poel in Tadej Pogačar FOTO: Profimedia

Kot pravi Španec, Tadej Pogačar ni le eden njegovih najboljših prijateljev. "Je eden najboljših športnikov, kar sem jih kdaj srečal, in to, da ga lahko zdaj imenujem prijatelja, je neverjetno. Pogosto greva skupaj na večerjo, kolesariva. Vedno pravim, da ne kolesariva, on se vozi z mano ... Je moj velik oboževalec in velik oboževalec formule 1. Tudi jaz ga zardi športnih uspehov izjemno občudujem."

Mnenje o slovenskem zvezdniku je pri Sainzu res visoko. "Tadej je prizemljen človek, težko ga je opisati. Je pravi fant, eden najboljših športnikov, kar sem jih kdaj srečal, in užitek, da ga imenujem prijatelj, je neverjeten."

Pogačar ima za letos sabo vnovič izjemno serijo uspehov. Letos je četrtič osvojil Tour, nedavno pa osvojil naslov svetovnega in evropskega prvaka. V soboto ga čaka še prestižna enodnevna klasika po Lombardiji, kjer bo lovil peto zaporedno zmago. S tem bi postal sploh prvi tekmovalec v 133-letni zgodovini največjih petih enodnevnih dirk s petimi zaporednimi zmagami na katerem od spomenikov.

