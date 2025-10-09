'Pogačar je izjemno skromen in dostopen'

Španski dirkač formule 1 Carlos Sainz ml. je v intervjuju za španski časnik Marca spregovoril tudi o prijateljstvu s Tadejem Pogačarjem. Označil ga je za izjemno skromnega in dostopnega človeka.

Carlos Sainz FOTO: Profimedia icon-expand

"Med tistimi, ki zdaj živimo v Monaku, bi rekel, da je eden mojih najboljših prijateljev, eden tistih, ki jih vidim najpogosteje. Zelo ga občudujem, ker je izjemno skromen in izjemno dostopen človek," je dejal voznik kraljevske serije avtomobilističnega športa Carlos Sainz ml.

Mathieu van der Poel in Tadej Pogačar FOTO: Profimedia icon-expand

Kot pravi Španec, Tadej Pogačar ni le eden njegovih najboljših prijateljev. "Je eden najboljših športnikov, kar sem jih kdaj srečal, in to, da ga lahko zdaj imenujem prijatelja, je neverjetno. Pogosto greva skupaj na večerjo, kolesariva. Vedno pravim, da ne kolesariva, on se vozi z mano ... Je moj velik oboževalec in velik oboževalec formule 1. Tudi jaz ga zardi športnih uspehov izjemno občudujem."

Mnenje o slovenskem zvezdniku je pri Sainzu res visoko. "Tadej je prizemljen človek, težko ga je opisati. Je pravi fant, eden najboljših športnikov, kar sem jih kdaj srečal, in užitek, da ga imenujem prijatelj, je neverjeten."