'Pogačar je klaso nad vsemi. Tudi nad Froomom, Contadorjem in Nibalijem'

Za Tadejem Pogačarjem je še en dan v rumenem. Čeprav se za deseto etapo od Morzineja do Geneveja ni pričakovalo, da bo v skupnem seštevku prinesla večje zasuke, smo na koncu videli kar nekaj drame. Najprej je dirko zapustil še drugi član ekipe UAE Emirates, nato je bila preizkušnja zaradi protesta skupine aktivistov prekinjena, na koncu pa je Pogačar za le nekaj sekund "rešil" rumeno majico pred ubežnikom Lennardom Kämno. Že v sredo in četrtek pa se pričakuje še več drame, ko se bo morda že odločalo tudi o končnem zmagovalcu. Ostali konkurenci ne skrivajo, da je favorit zgolj in samo en.

icon-expand Tadej Pogačar je za 11 sekund obdržal rumeno majico pred Lennardom Kämno. Nemec resnejših možnosti za visoko uvrstitev v skupnem seštevku nima. FOTO: AP V prejšnjem desetletju je bila dirka po Franciji povsem v znamenju kolesarjev ekipe Sky oziroma kasnejšega Ineosa. Bradley Wiggins je slavil leta 2012, od naslednjih petih izvedb je kar štiri dobil Chris Froome, nato pa sta v rumenem na Elizejske poljane prišla še Geraint Thomas (2018) in Egan Bernal (2019). Pred začetkom desete etape se je moral zaradi pozitivnega testa na koronavirus od karavane posloviti Pogačarjev ekipni kolega George Bennett. V ekipi UAE Emirates je tako ostalo le še šest kolesarjev. Pred tem je iz istega razloga odstopil Vegard Stake Laengen. Odtlej je vse v znamenju Tadeja Pogačarja, ki je na dobri poti do tretje zaporedne zmage. Prednost v generalni razvrstitvi je na razburljivi torkovi etapi obdržal, čeprav je v virtualni rumeni majici dolgo kolesaril Lennard Kämna. 23-letnik je v zaključku do letališča v Geneveju svoje besede s ponedeljkove novinarske konference, da vodstva ne misli kar tako prepuščati, pretvoril v prakso, ko je ravno dovolj navil tempo, da je obdržal 11 sekund prednosti. Razlike v primerjavi s preostalimi favoriti se niso spreminjale. PREBERI ŠE Deseta etapa Magnusu Cortu Nielsnu, Pogačar za las rešil rumeno majico "Trenutno je klaso nad vsemi ostalimi," priznava Valižan Thomas, ki trenutno zaseda četrto mesto v skupnem seštevku. 36-letnik se je v svoji bogati karieri kosal s številnimi velikani v svetu kolesarstva, a kot pravi, se nihče ne more primerjati z zvezdnikom ekipe UAE Emirates. "(Vicenzo) Nibali in (Alberto) Contador sta bila odlična hribolazca, Froome je bil poleg tega še vrhunski kronometrist, ampak Pogačar ima čisto vse. Lahko sprinta, zna se voziti po tlakovcih. Fenomenalen je. Preprosto si ne znam pojasniti, kako ne bi v naslednjih petih ali šestih sezonah še naprej veljal za prvega favorita." Kombinacija kronometrista, hribolazca in sprinterja Podobno je na dušo Pogačarja med drugim prostim dnem na dirki po Franciji v ponedeljek popihal Wout van Aert. Belgijec je dobil vprašanje, katere so Pogačarjeve slabosti. "Nismo jih še našli. Raznolikost, ki jo premore, je impresivna. On je kombinacija dobrega kronometrista, hribolazca in sprinterja," je odvrnil dobitnik dveh etap na letošnjem Touru. Prav zanj je Pogačar pred dnevi dejal, da je najboljši kolesar na svetu. Van Aert pa je pohvalo v teniškem slogu hitro vrnil na nasprotno stran mrežice. icon-expand V ospredju Tadej Pogačar, za njim pa Jonas Vingegaard, Primož Roglič in Geraint Thomas. FOTO: AP Prednost je, a še zdaleč ne zagotavlja mirnega nadaljevanja Čeprav vsi favoriti v en glas poudarjajo, da je favorit za rumeno majico jasen, pa razlike v skupnem seštevku v primerjavi z lani še zdaleč niso tako velike, kar pred odločilnimi etapami v Alpah in Pirenejih napoveduje sila zanimivo dogajanje. Lani je na drugi prosti dan Ben O'Connor zaostajal za 2:01, vsi ostali pa so bili za Pogačarjem že več kot pet minut. Trenutno je kar deset kolesarjev, ki za dvakratnim zmagovalcem Toura zaostajajo za manj kot dve minuti. Najresnejši Pogačarjev konkurent Jonas Vingegaard na tretjem mestu zaostaja le 39 sekund. Veliko nevarnost za prevlado emiratov pa bi lahko v nadaljevanju predstavljali tudi kolesarji Ineosa, kar trije so namreč znotraj prve osmerice. Thomas je četrti, Adam Yates peti, Thomas Pidcock pa osmi. icon-expand Sredina 11. etapa prinaša dva vzpona ekstra kategorije. Končala se bo na prelazu Granier, ki je kolesarje na Touru nazadnje gostil leta 1986. FOTO: Tour de France Vingegaard ima Rogliča, Ineos pa trojico pretendentov Vingegaard je že pred začetkom Toura izpostavil, da mu v primerjavi s Pogačarjem bolj ustrezajo daljši klanci, ki jih zaenkrat še ni bilo. Prednost Danca bi znala biti tudi ekipna moč. Van Aert se je še enkrat več proslavil kot mož za vse terene. Primož Roglič pa bo, če bo v nadaljevanju dokončno sprejel vlogo pomočnika, zagotovo predstavljal pomembno orožje Jumbo-Visme v boju na rumeno majico. Glede britanskega Ineosa so na spletni strani priznane kolesarske revije Roleur zapisali, da v svojih vrstah ne premorejo kolesarja, ki bi se lahko s Pogačarjem pomeril v boju "mož na moža", imajo pa zagotovo dovolj širok kader, da bodo 23-letniku s Klanca pri Komendi povzročali še obilo preglavic. icon-expand Kraljevska 12. etapa prinaša tri legendarne vzpone: Col du Galibier, Col de la Croix de Fer in za konec še sloviti Alpe d'Huez. FOTO: Tour de France