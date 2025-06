Pogačar: Nisem pričakoval, da bom že po uvodni etapi v rumeni majici

"Nisem pričakoval, da bom danes sedel tu. Pričakoval sem, da bom takoj po etapi hitro šel do ekipnega avtobusa, da bi se stuširal, se udobno nadomestil ter užival do konca dneva. A nimam ničesar proti temu," je v uvodni izjavi za organizatorje dejal Tadej Pogačar .

"Le sledil sem napadom na zadnjem klancu, a jasno je bilo, da so kolesarji Visme napadali etapno zmago, saj so poskušali napadati z vsemi po vrhu. A na srečo sem imel dovolj dobre noge in vse pokril. Malce po vrhu je za češnjico na vrhu torte napadel celo Vingegaard, bilo je kar boleče slediti, a na srečo je bilo do konca večinoma cesta navzdol. Malce sem si povrnil moči, okoli dva kilometra do konca pa sem bolj razmišljal o sprintu kot o generalni razvrstitvi," je dodal 26-letnik iz Klanca pri Komendi.

Napovedi pred etapo so predvidevale sprint vsaj večje skupine kolesarjev, a se te niso uresničile. Prvi favorit je bil Jonathan Milan (Lidl-Trek), a je bil predvsem ritem najboljših na zadnjem krajšem klancu premočan za 24-letnega Italijana.