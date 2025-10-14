Španski časnik brez dvomov: Pogačar večji od Merckxa

Marca – časnik, ki običajno slavi španske kolesarske junake, kot sta Alberto Contador ali Alejandro Valverde – je v obsežnem članku novinarja Nacha Labarge zapisal, da je slovenski šampion Tadej Pogačar že večji od Eddyja Merckxa. Po mnenju Labarge je Pogačar v letu 2025 uradno presegel Kanibala, s čimer se ruši polstoletna kolesarska hierarhija.
"Njegovo ime je bilo sinonim za popolno dominacijo, za požrešen, neusmiljen kolesarski slog, ki ni puščal drobtin. Toda leta 2025, po še eni pravljični sezoni, si moramo upati povedati: Tadej Pogačar je že presegel Kanibala."
Labarga poudarja, da Merckxova doba ni primerljiva z današnjim, popolnoma profesionaliziranim športom. "Merckx je bil gospodar časa, ko so bili razmiki večji in sistem manj globalen. Danes pa se vsak vat moči meri, vsaka taktika računa do podrobnosti. V takšnem svetu je Pogačarjeva prevlada še bolj osupljiva," piše Marca.
Statistika, ki jemlje dih
Pri komaj 27 letih ima Pogačar že štiri zmage na Touru, en Giro, pet Lombardij, tri Liege–Bastogne–Liege, dve Dirki po Flandriji, tri Strade Bianche, dva svetovna naslova in 108 profesionalnih zmag. Takšnih številk ni zbral nihče v tako kratkem času. In kar je še bolj očarljivo: vse to počne s kolesarskim instinktom, ne z algoritmom.
Pogačar ne čaka, da mu številke dovolijo napad, zaupa svojemu srcu. Zmaga z instinktom, željo in razredom, piše Labarga, ki dodaja, da Slovenec ni le največji svojega časa, temveč največji kolesar moderne dobe.
Še neizpolnjene sanje
Pred Pogačarjem ostajajo le še redke nedosežene točke – Sanremo, Roubaix, Vuelta in olimpijsko zlato. A kot piše Marca, njegov pečat že presega statistiko. S svojim vsestranskim sijajem je Pogačar spremenil pravila igre, razbil primerjave in iz nemogočega naredil rutino.
V času, ko se svet vrti hitreje kot kadarkoli, Pogačar dokazuje, da romantika napada še ni umrla. Če je bil Merckx Kanibal svoje dobe, potem, kot piše Marca, Pogačar požira cele ere.
Zapis, ki bi bil še pred nekaj leti nepredstavljiv, je danes realnost: Slovenec z majhne kolesarske nacije je postal globalna legenda. "Po talentu, miselnosti in vzdržljivosti ni več vprašanje, ali bo dosegel Merckxa. Vprašanje je le, ali bomo sprejeli, da ga je že presegel," so za konec zapisali pri Marci.
