Pogačar v Vareseju pokazal, da bo po Lombardiji še kako nevaren

Vsi, ki so spremljali 100. izvedbo krožne preizkušnje, dolge 196,7 kilometra, so zagotovo dobili občutek, da je bil Tadej Pogačar najmočnejši kolesar v karavani. Dvakratni zmagovalec Toura je že hitro napadel, bil do 45 kilometrov pred ciljem v ubežni skupini osmih kolesarjev, le njegova ekipa je imela v tej skupini dva predstavnika, poleg Slovenca še Davideja Formula.

Toda nato je slovenskega asa zaustavila počena zračnica. Pristal je v glavnini, z lahkoto odgovarjal napadom, ker pa je imel v ospredju moštvenega kolega, ki je preostalim ubežnikom povrhu še ušel z rojakom de Marchijem, ni imel interesa, da bi k Formulu povlekel še kakšnega močnega kolesarja.