Pogačar: Ko sem bil še majhen otrok z velikimi sanjami

23-letnik iz Komende, ki je pred kratkim že obranil naslov prvaka dirke po Sloveniji, bo tudi na dirki po Franciji absolutni favorit za skupno zmago. Visoko bo kotiral tudi Primož Roglič , ki je bil pred dvema letoma streljaj stran od zmage, ter njegov moštveni kolega Jonas Vingegaard . Pogačar je sicer le dva dni pred začetkom Toura v Koebenhavnu ostal brez moštvenega kolega Mattea Trentina , ki se je okužil s koronavirusom. Nadomestil ga bo Švicar Marc Hirschi , ki bo skupaj s Norvežanom Vegardom Stakejem Laengenom , Dancem Mikkelom Bjergom , Špancem Marcom Solerjem , Novozelandcem Georgeem Bennettom , Poljakom Rafalom Majko in Američanom Brandonom McNultyjem tvoril ekipo, ki bo slovenskemu asu skušala pomagati do tretje zaporedne zmage na najbolj prestižni kolesarski dirki na svetu.

S tem bi se Pogačar pridružil elitni peščici petih kolesarjev, ki so dirko po Franciji osvojili trikrat zapored. Omenjen podvig je že uspel Jacquesu Anquetilu (1961, 1962, 1963, 1964) in Eddyju Merckxu (1969, 1970, 1971, 1972), ki sta na Touru slavila štirikrat zapored, Miguelu Indurainu, ki je bil najboljši kar petkrat zapored (1991, 1992, 1993, 1994, 1995), Louisonu Bobetu, ki mu je to uspelo kot prvemu (1953, 1954, 1955) in Chrisu Froomu, ki mu je to uspelo kot zadnjemu (2015, 2016, 2017).