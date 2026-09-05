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Kolesarstvo

Pogačar (uradno) končal sezono, a (dolgoročno) podaljšal z Emirati

Ljubljana, 05. 09. 2026 12.12 pred 55 minutami 1 min branja 4

Avtor:
M.J.
Tadej Pogačar

Ekipa UAE Team Emirates-XRG je sporočila, da je Tadej Pogačar podaljšal pogodbo in bo njene barve branil vse do konca sezone 2032. Potrdila je tudi to, da (je) bo 27-letni Slovenec končal sezono.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Od samega začetka sem se v tej ekipi počutil kot doma. V teh letih smo skupaj rasli in doživeli številne nepozabne trenutke, zato sem zelo vesel, da sem pogodbo podaljšal do leta 2032," je v uradnem sporočilu za javnost dejal Tadej Pogačar.

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Slovenski kolesarski zvezdnik je poudaril, da ima v športu še veliko neuresničenih ciljev in da verjame, da je prav UAE Team Emirates-XRG pravo okolje za njihovo uresničitev. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"V tem športu želim doseči še veliko stvari in verjamem, da je to pravo mesto za to. Zelo sem hvaležen za zaupanje, ki mi ga izkazuje ekipa, in se veselim vsega, kar lahko še zgradimo skupaj," je dodal.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: Profimedia

Ob tem je ekipa razkrila tudi, da se Pogačar po padcu na Dirki po Španiji letos ne bo več vrnil na tekmovanja. Vso pozornost bo namenil okrevanju in rehabilitaciji. "Trenutno je najpomembneje, da pravilno okrevam in telesu namenim čas, ki ga potrebuje," je še poudaril 27-letni Slovenec.

Razlagalnik

Profesionalna kolesarska ekipa v cestnem kolesarstvu deluje kot organizirana skupina, kjer kolesarji ne tekmujejo le za osebne dosežke, temveč za uspeh celotne ekipe. Strategija vključuje kolesarje, ki delujejo kot 'pomočniki' (domestiques), katerih naloga je zaščititi vodjo ekipe pred vetrom, mu dovajati vodo in hrano ter ga podpirati v ključnih trenutkih dirke, da lahko vodja privarčuje energijo za odločilni napad ali sprint v zaključku.

Velike kolesarske dirke, znane kot 'Grand Tours', so tri najprestižnejše večdnevne etapne dirke v profesionalnem kolesarstvu: Dirka po Franciji (Tour de France), Dirka po Italiji (Giro d'Italia) in Dirka po Španiji (Vuelta a España). Vsaka od teh dirk traja tri tedne in vključuje raznolik teren, od ravninskih etap do zahtevnih gorskih vzponov, kar od kolesarjev zahteva izjemno fizično vzdržljivost, taktično inteligenco in sposobnost okrevanja med zaporednimi dnevnimi napori.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI4

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coureur
05. 09. 2026 13.11
Me veseli, da je prevladal razum in da Pogi letos več ne bo tekmoval. Vesel sem, da so mu podaljšali pogodbo do konca leta 2032, kar pomeni, da bo nadaljeval kariero, kar ob zavedanju, da bi lahko zaradi zloma C7 ob drugačnem razpletu postal tetraplegik, ni samo po sebi umevno.
Odgovori
0 0
grumf
05. 09. 2026 12.43
Pravilna odločitev! Vzami si čas za okrevanje, dovolj bo časa tudi za trening. Potem pa novim zmagam naproti!
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+5
6 1
Moderni mislec
05. 09. 2026 12.35
Pravilno se je odločil. Zdravje je na prvem mestu.
Odgovori
+6
7 1
gullit
05. 09. 2026 12.34
Pravilno ter pametno, da bo končal sezono po takih poškodbah, sploh vretenca, ob ponovnem, podobnem padcu bi lahko še poslabšal situacijo. Čestitke za novo pogodbo, upam da nas boš še dolgo razveseljeval, skupaj z drugimi našimi vrhunskimi kolesarji.
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+4
5 1
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