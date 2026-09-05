Pogačar (uradno) končal sezono, a (dolgoročno) podaljšal z Emirati

"Od samega začetka sem se v tej ekipi počutil kot doma. V teh letih smo skupaj rasli in doživeli številne nepozabne trenutke, zato sem zelo vesel, da sem pogodbo podaljšal do leta 2032," je v uradnem sporočilu za javnost dejal Tadej Pogačar.
Slovenski kolesarski zvezdnik je poudaril, da ima v športu še veliko neuresničenih ciljev in da verjame, da je prav UAE Team Emirates-XRG pravo okolje za njihovo uresničitev.
"V tem športu želim doseči še veliko stvari in verjamem, da je to pravo mesto za to. Zelo sem hvaležen za zaupanje, ki mi ga izkazuje ekipa, in se veselim vsega, kar lahko še zgradimo skupaj," je dodal.
Ob tem je ekipa razkrila tudi, da se Pogačar po padcu na Dirki po Španiji letos ne bo več vrnil na tekmovanja. Vso pozornost bo namenil okrevanju in rehabilitaciji. "Trenutno je najpomembneje, da pravilno okrevam in telesu namenim čas, ki ga potrebuje," je še poudaril 27-letni Slovenec.
Profesionalna kolesarska ekipa v cestnem kolesarstvu deluje kot organizirana skupina, kjer kolesarji ne tekmujejo le za osebne dosežke, temveč za uspeh celotne ekipe. Strategija vključuje kolesarje, ki delujejo kot 'pomočniki' (domestiques), katerih naloga je zaščititi vodjo ekipe pred vetrom, mu dovajati vodo in hrano ter ga podpirati v ključnih trenutkih dirke, da lahko vodja privarčuje energijo za odločilni napad ali sprint v zaključku.
Velike kolesarske dirke, znane kot 'Grand Tours', so tri najprestižnejše večdnevne etapne dirke v profesionalnem kolesarstvu: Dirka po Franciji (Tour de France), Dirka po Italiji (Giro d'Italia) in Dirka po Španiji (Vuelta a España). Vsaka od teh dirk traja tri tedne in vključuje raznolik teren, od ravninskih etap do zahtevnih gorskih vzponov, kar od kolesarjev zahteva izjemno fizično vzdržljivost, taktično inteligenco in sposobnost okrevanja med zaporednimi dnevnimi napori.
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