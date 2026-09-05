Pogačar (uradno) končal sezono, a (dolgoročno) podaljšal z Emirati

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Od samega začetka sem se v tej ekipi počutil kot doma. V teh letih smo skupaj rasli in doživeli številne nepozabne trenutke, zato sem zelo vesel, da sem pogodbo podaljšal do leta 2032," je v uradnem sporočilu za javnost dejal Tadej Pogačar.

Slovenski kolesarski zvezdnik je poudaril, da ima v športu še veliko neuresničenih ciljev in da verjame, da je prav UAE Team Emirates-XRG pravo okolje za njihovo uresničitev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"V tem športu želim doseči še veliko stvari in verjamem, da je to pravo mesto za to. Zelo sem hvaležen za zaupanje, ki mi ga izkazuje ekipa, in se veselim vsega, kar lahko še zgradimo skupaj," je dodal.

Tadej Pogačar FOTO: Profimedia

Ob tem je ekipa razkrila tudi, da se Pogačar po padcu na Dirki po Španiji letos ne bo več vrnil na tekmovanja. Vso pozornost bo namenil okrevanju in rehabilitaciji. "Trenutno je najpomembneje, da pravilno okrevam in telesu namenim čas, ki ga potrebuje," je še poudaril 27-letni Slovenec.