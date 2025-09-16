Pogačar kraljuje na svetovni kolesarski lestvici, ogromen padec za Rogliča

Tadeju Pogačarju (11.235 točk) in Jonasu Vingegaardu (6416) na tretjem mestu sledi še en danski kolesar Mads Pedersen (5731).

Ogromen padec na lestvici je zabeležil drugi najboljši slovenski kolesar Primož Roglič (1631), ki si je po dirki po Franciji vzel premor od tekmovanj. Petintridesetletnik, ki je bil vrsto tednov v "top 5" na svetu, je zdrsnil kar za 38 mest in je na današnji lestvici Ucija šele 43. kolesar sveta.

Od Slovencev so v prvi petstoterici še Matej Mohorič (644) na 187., Domen Novak (540) na 228., Gal Glivar (430) na 297., Jakob Omrzel (315) na 380. in Matevž Govekar (251) na 436. mestu.

Slovenija je kot reprezentanca na lestvici po dolgem času izpadla iz najboljše trojice držav. Še naprej vodi Belgija (18.177), na drugo mesto se je povzpela Danska (18.057), tretja je Italija (17.387), na četrto mesto pa je po novem z drugega zdrsnila Slovenija (15.209).

Med kolesarkami je na vrhu ostal nizozemski dvojec Lorena Wiebes (4451) pred Demi Vollering (4393), najboljša Slovenka Urška Žigart (962) je na 41. mestu in je pred svetovnim prvenstvom v Ruandi edina v prvi stoterici kolesark.