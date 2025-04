Pogačar lahko vse, samo pri miru ne more biti: obeta se spopad z Evenepoelom

OGLAS

Takrat se je Tadej Pogačar po napadu znebil Britanca Toma Pidcocka in Irca Bena Healyja in samostojno vozil do cilja preizkušnje. Healyja je ugnal za 38 sekund, Pidcocka pa za 2:14 minute. Prav Britanec bo letos na Amstel Goldu nastopil kot branilec lanske zmage, po letošnji menjavi moštva, zdaj je član ekipe Q36,5, pa je dvakratni olimpijski prvak v gorskem kolesarstvu na novo zadihal tudi na cesti. Toda vloga prvega favorita pripada nespornemu najboljšemu kolesarju zadnjih let. Pogačar je to sezono svojo veljavo dokazal z zmagami na številnih raznolikih preizkušnjah.

Najprej je februarja prepričljivo slavil na etapni dirki po Združenih arabskih emiratih, nato pa je bil najboljši tudi na makadamu na preizkušnji Strade Bianche. Sledile so tri uvrstitve na oder za zmagovalce na spomenikih oziroma največjih petih enodnevnih klasikah.

Na Milano-Sanremu je bil tretji, drugič v karieri je dobil flamsko klasiko po Flandriji, ob članskem debiju pa je bil drugi še v severnem peklu Pariz-Roubaixa. Slovenec je v izjemni formi, Amstel Gold pa mu je s številnimi kratkimi klanci in več višinskimi metri še bolj pisan na kožo.

"Dirke s tlakovanimi odseki zapuščamo z dvignjeno glavo. Lahko smo ponosni na vse, kar smo dosegli. Ardeni prinašajo nov izziv. V tednu dni nas čakajo tri zahtevne dirke," je v izjavi za svoje moštvo dejal Pogačar. "Imamo ekipo, s katero se lahko dobro kosamo na vsaki od teh dirk," je še dodal slovenski as, ki bo po Amstel Goldu nastopil še v sredo na Valonski puščici, nato pa še v nedeljo, 27. aprila, na četrtem spomeniku sezone Liege-Bastogne-Liege.

"Gremo dirko po dirko, za začetek na Amstel Goldu. Na to preizkušnjo imam zares lepe spomine izpred dveh let, ko sem zmagal. Bomo videli, kaj se bo zgodilo tokrat," je še dodal prvi kolesar sveta. Pred dvema letoma je na odru za zmagovalce na dušek spil pivo pokrovitelja, da bi prišel do novega požirka ali dveh kot zmagovalec pa se bo moral spopasti z Belgijcem Remcom Evenepoelom. Član Soudal Quick-Stepa je v petek slavil na Brabantski puščici in se na najboljši način vrnil na tekmovanja.

Leto mlajši Belgijec se je vse od hude nesreče na treningu decembra v domovini pripravljal na soočenje s tekmeci v kolesarski karavani. Po trku s poštnim vozilom med treningom je zanj sledilo dolgo obdobje okrevanja, potem ko si je zlomil ramo, roko in nekaj reber, v zadnjih tednih pa je kljub bolečinam stopnjeval formo pred vrnitvijo na enodnevnih klasikah v Ardenih in okolici.

Na tako rekoč domači dirki, Evenepoel namreč živi ob trasi Brabantske puščice, je v dvoboju za zmago v sprintu ugnal rojaka Wouta Van Aerta (Visma-Lease a Bike) in dokazal, da je kljub neposrečenih pripravah na sezono 2025 dobro pripravljen. Nedeljska dirka pa bo že pokazala, kako daleč ali blizu je do forme, s katero bi se lahko kosal s Pogačarjem predvsem v Liegeu. Tam bosta tako Evenepoel kot Pogačar lovila tretjo zmago. Potem ko je slovenski as v Liegeu dobil preizkušnjo v letih 2021 in 2024, je vmes dvakrat slavil Belgijec.