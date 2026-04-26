Pogačar lovi poker zmag na najstarejšem spomeniku

Tadej Pogačar je v Roubaixu zaostal za Woutom van Aertom. FOTO: Marko Rebolj

Tadej Pogačar se na dirke vrača po dveh tednih oziroma drugem mestu na Pariz - Roubaixu. Tam je zasledoval zmago, s katero bi dopolnil zbirko vseh petih različnih spomenikov. Torej zbirko, ki jo je začel polniti prav z zmago v Liegeu leta 2021. Od takrat je v Ardenih dobil še zadnji dve dirki, medtem ko leta 2022 tam ni nastopil zaradi osebnih razlogov, leto kasneje pa je padel in si zlomil zapestje.

Paul Seixas, zmagovalec Valonske puščice, med favoriti kotira tik za Pogačarja. FOTO: Profimeda

Glavna tekmeca na ardenskih klancih bosta predvsem Belgijec Remco Evenepoel, zmagovalec v Liegeu v letih 2022 in 2023, ter mladi francoski zvezdnik Paul Seixas, ki ima kljub 19 letom za sabo sijajno sezono. Tudi Pogačar jo je začel udarno in slavil na treh od štirih dirk. Skupno bo lovil že 13. spomenik, več jih ima le Belgijec Eddy Merckx (19).