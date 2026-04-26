Kolesarstvo

Pogačar lovi poker zmag na najstarejšem spomeniku

Liege, 26. 04. 2026 07.35 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
STA
Tadej Pogačar je prvi favorit za zmago na četrtem spomeniku sezone Liege - Bastogne - Liege. Preizkušnja, na kateri bo lovil četrto zmago, se bo končala po 259,5 km zahtevne trase v Ardenih. Od Slovencev bosta na startu še Pogačarjev ekipni kolega Domen Novak ter Jan Tratnik pri Red Bullu.

Tadej Pogačar je v Roubaixu zaostal za Woutom van Aertom.
FOTO: Marko Rebolj

Tadej Pogačar se na dirke vrača po dveh tednih oziroma drugem mestu na Pariz - Roubaixu. Tam je zasledoval zmago, s katero bi dopolnil zbirko vseh petih različnih spomenikov. Torej zbirko, ki jo je začel polniti prav z zmago v Liegeu leta 2021.

Od takrat je v Ardenih dobil še zadnji dve dirki, medtem ko leta 2022 tam ni nastopil zaradi osebnih razlogov, leto kasneje pa je padel in si zlomil zapestje.

Paul Seixas, zmagovalec Valonske puščice, med favoriti kotira tik za Pogačarja.
FOTO: Profimeda

Glavna tekmeca na ardenskih klancih bosta predvsem Belgijec Remco Evenepoel, zmagovalec v Liegeu v letih 2022 in 2023, ter mladi francoski zvezdnik Paul Seixas, ki ima kljub 19 letom za sabo sijajno sezono.

Tudi Pogačar jo je začel udarno in slavil na treh od štirih dirk. Skupno bo lovil že 13. spomenik, več jih ima le Belgijec Eddy Merckx (19).

Kolesarje v nedeljo čaka 259,5 km dolga trasa s 4100 višinskih metrov. Pričakovati je številčen pobeg od začetka, po polovici trase pa se bo že začel boj na izčrpavanje. Ob Pogačarjevih zadnjih dveh zmagah je bilo odločilnih zadnjih slabih 40 km, ko si po vrsti sledijo klanci Redoute, Forges in Roche-aux-Faucons.

"Dosedanji nastopi ekipe v Ardenih so bili zelo solidni in upam, da bomo to še nadgradili v Liegeu. Fantje garajo na vsaki dirki, zato mislim, da smo v dobrem stanju in pripravljeni na velik rezultat," je v kratki izjavi za svojo ekipo emiratov dejal 27-letni slovenski as.

