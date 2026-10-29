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Kolesarstvo

Pogačar med nominiranci za zlato kolo, Omrzel za novinca leta

Ljubljana, 29. 10. 2026 16.28 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Tadej Pogačar je zlato kolo prejel že v letih 2021, 2024, in 2025.

Znani so nominiranci za zlato kolo 2026 oziroma nagrado za najboljšega kolesarja na svetu. Med desetimi nominiranci je tudi slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, ki je to prestižno nagrado osvojil trikrat v zadnjih petih letih. Med nominiranci za najboljšega novinca je tudi mladi Jakob Omrzel. Slavnostna podelitev bo potekala v Monaku.

Tadej Pogačar je zlato kolo za najboljšega kolesarja prejel v letih 2021, 2024 in 2025. V letih 2022 in 2023 je bil tretji v glasovanju, leta 2020 pa drugi, ko je zaostal za rojakom Primožem Rogličem. Slednji je bil drugi tudi leta 2021 in tretji leta 2019. Osemindvajsetletnik s Klanca pri Komendi bi se letos s četrtim priznanjem izenačil s Špancem Albertom Contadorjem z največ prejetimi zlatimi kolesi. Pogačar je v zadnjih dveh letih osvojil tudi pokal Eddyja Merckxa za najboljšega kolesarja na enodnevnih klasikah. Tudi tokrat je med nominiranci za to nagrado.

Tadej Pogačar je zlato kolo prejel že v letih 2021, 2024, in 2025.
Tadej Pogačar je zlato kolo prejel že v letih 2021, 2024, in 2025.
FOTO: AP

Za Pogačarjem je nova uspešna sezona, med drugim z zmagami na Milano-Sanremo, dirki po Flandriji, Liege-Bastogne-Liegeu in dirki po Franciji, dokler mu ni načrtov za konec sezone grdo prekrižal padec v osmi etapi dirke po Španiji, po katerem je moral izpustiti preostanek sezone.

Po poročanju francoskega časnika L'Equipe so med nominiranci za zlato kolo še Belgijec Remco Evenepoel, svetovni prvak v kronometru, Španec Enric Mas, zmagovalec Vuelte, Danec Jonas Vingegaard, zmagovalec Gira, mladi francoski talent Paul Seixas, Belgijec Wout Van Aert, zmagovalec Pariz-Roubaixa, Nizozemec Mathieu Van der Poel ter Pogačarjeva kolega pri emiratih, Mehičan Isaac Del Toro in presenetljivi cestni svetovni prvak iz ZDA Brandon McNulty.

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Ob tem bodo prvič podelili nagrado za novinca in novinko leta oziroma za mlade kolesarje, ki so uspešno nastopili na tritedenskih dirkah, spomenikih ali svetovnem prvenstvu. V moški konkurenci je med nominiranci 20-letni Jakob Omrzel, ob njem pa še Britanec Matthew Brennan in Seixas.

Jakob Omrzel
Jakob Omrzel
FOTO: Profimedia

Poleg omenjenih priznanj bodo konec novembra podelili še žensko zlato kolo ter nagrade za najboljšo kolesarko na klasikah, najboljšega parakolesarja leta ter za najboljšo sprinterko in sprinterja.

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