Pogačar med nominiranci za zlato kolo, Omrzel za novinca leta

Tadej Pogačar je zlato kolo za najboljšega kolesarja prejel v letih 2021, 2024 in 2025. V letih 2022 in 2023 je bil tretji v glasovanju, leta 2020 pa drugi, ko je zaostal za rojakom Primožem Rogličem . Slednji je bil drugi tudi leta 2021 in tretji leta 2019. Osemindvajsetletnik s Klanca pri Komendi bi se letos s četrtim priznanjem izenačil s Špancem Albertom Contadorjem z največ prejetimi zlatimi kolesi. Pogačar je v zadnjih dveh letih osvojil tudi pokal Eddyja Merckxa za najboljšega kolesarja na enodnevnih klasikah. Tudi tokrat je med nominiranci za to nagrado.

Tadej Pogačar je zlato kolo prejel že v letih 2021, 2024, in 2025.

Za Pogačarjem je nova uspešna sezona, med drugim z zmagami na Milano-Sanremo, dirki po Flandriji, Liege-Bastogne-Liegeu in dirki po Franciji, dokler mu ni načrtov za konec sezone grdo prekrižal padec v osmi etapi dirke po Španiji, po katerem je moral izpustiti preostanek sezone.

Po poročanju francoskega časnika L'Equipe so med nominiranci za zlato kolo še Belgijec Remco Evenepoel, svetovni prvak v kronometru, Španec Enric Mas, zmagovalec Vuelte, Danec Jonas Vingegaard, zmagovalec Gira, mladi francoski talent Paul Seixas, Belgijec Wout Van Aert, zmagovalec Pariz-Roubaixa, Nizozemec Mathieu Van der Poel ter Pogačarjeva kolega pri emiratih, Mehičan Isaac Del Toro in presenetljivi cestni svetovni prvak iz ZDA Brandon McNulty.