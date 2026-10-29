Pogačar med nominiranci za zlato kolo, Omrzel za novinca leta

Tadej Pogačar je zlato kolo za najboljšega kolesarja prejel v letih 2021, 2024 in 2025. V letih 2022 in 2023 je bil tretji v glasovanju, leta 2020 pa drugi, ko je zaostal za rojakom Primožem Rogličem. Slednji je bil drugi tudi leta 2021 in tretji leta 2019. Osemindvajsetletnik s Klanca pri Komendi bi se letos s četrtim priznanjem izenačil s Špancem Albertom Contadorjem z največ prejetimi zlatimi kolesi. Pogačar je v zadnjih dveh letih osvojil tudi pokal Eddyja Merckxa za najboljšega kolesarja na enodnevnih klasikah. Tudi tokrat je med nominiranci za to nagrado.
Za Pogačarjem je nova uspešna sezona, med drugim z zmagami na Milano-Sanremo, dirki po Flandriji, Liege-Bastogne-Liegeu in dirki po Franciji, dokler mu ni načrtov za konec sezone grdo prekrižal padec v osmi etapi dirke po Španiji, po katerem je moral izpustiti preostanek sezone.
Po poročanju francoskega časnika L'Equipe so med nominiranci za zlato kolo še Belgijec Remco Evenepoel, svetovni prvak v kronometru, Španec Enric Mas, zmagovalec Vuelte, Danec Jonas Vingegaard, zmagovalec Gira, mladi francoski talent Paul Seixas, Belgijec Wout Van Aert, zmagovalec Pariz-Roubaixa, Nizozemec Mathieu Van der Poel ter Pogačarjeva kolega pri emiratih, Mehičan Isaac Del Toro in presenetljivi cestni svetovni prvak iz ZDA Brandon McNulty.
Ob tem bodo prvič podelili nagrado za novinca in novinko leta oziroma za mlade kolesarje, ki so uspešno nastopili na tritedenskih dirkah, spomenikih ali svetovnem prvenstvu. V moški konkurenci je med nominiranci 20-letni Jakob Omrzel, ob njem pa še Britanec Matthew Brennan in Seixas.
Poleg omenjenih priznanj bodo konec novembra podelili še žensko zlato kolo ter nagrade za najboljšo kolesarko na klasikah, najboljšega parakolesarja leta ter za najboljšo sprinterko in sprinterja.
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