Pogačar bo na cestni dirki branil mavričasto majico

Na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu se bo danes ob 9.45 začela cestna dirka. Slovenski as Tadej Pogačar bo na 267,5 km dolgi trasi v Kigaliju branil naslov prvaka iz Züricha. Ob sebi bo imel močno ekipo, vključno s Primožem Rogličem in Matejem Mohoričem, glavni izzivalec pa bo Belgijec Remco Evenepoel.

Kolesarje v Kigaliju čaka ena najbolj zahtevnih tras na SP doslej, saj bodo morali premagati tudi 5500 višinskih metrov. Obenem jih v vsakem od 16 krogov čaka še zahteven tlakovan odsek proti cilju.

Profil trase cestne dirke na SP v Ruandi.

Izraziti favorit je Tadej Pogačar, a je tudi tokrat pričakovati, da bodo ostale reprezentance dirkale proti slovenski, ki bo morala nadzorovati položaj v glavnini. "Opravil sem dva kakovostna treninga zunaj mesta, na precej boljšem zraku, kot je v samem Kigaliju. Noge se mi dobro vrtijo, pripravljen sem, za seboj bom imel tudi eno najboljših ekip. Nekateri fantje so mi potrdili, da se odlično počutijo, da so v formi, tako da imam vse potrebno, da napadem zlato kolajno," je optimističen branilec naslova.

Tadej Pogačar in Primož Roglič