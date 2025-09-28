Svetli način
Kolesarstvo

Pogačar bo na cestni dirki branil mavričasto majico

Kigali, 28. 09. 2025 08.19 | Posodobljeno pred eno minuto

Na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu se bo danes ob 9.45 začela cestna dirka. Slovenski as Tadej Pogačar bo na 267,5 km dolgi trasi v Kigaliju branil naslov prvaka iz Züricha. Ob sebi bo imel močno ekipo, vključno s Primožem Rogličem in Matejem Mohoričem, glavni izzivalec pa bo Belgijec Remco Evenepoel.

Kolesarje v Kigaliju čaka ena najbolj zahtevnih tras na SP doslej, saj bodo morali premagati tudi 5500 višinskih metrov. Obenem jih v vsakem od 16 krogov čaka še zahteven tlakovan odsek proti cilju.

Profil trase cestne dirke na SP v Ruandi.
Profil trase cestne dirke na SP v Ruandi. FOTO: UCI

Izraziti favorit je Tadej Pogačar, a je tudi tokrat pričakovati, da bodo ostale reprezentance dirkale proti slovenski, ki bo morala nadzorovati položaj v glavnini.

"Opravil sem dva kakovostna treninga zunaj mesta, na precej boljšem zraku, kot je v samem Kigaliju. Noge se mi dobro vrtijo, pripravljen sem, za seboj bom imel tudi eno najboljših ekip. Nekateri fantje so mi potrdili, da se odlično počutijo, da so v formi, tako da imam vse potrebno, da napadem zlato kolajno," je optimističen branilec naslova.

Tadej Pogačar in Primož Roglič
Tadej Pogačar in Primož Roglič FOTO: Profimedia

Ob njem bo v ekipi tudi Primož Roglič, ki se je na zadnji del sezone pripravljal na visoki nadmorski višini in bi lahko bil močno taktično orožje v zasedbi selektorja Uroša Murna.

Ob Pogačarju, Rogliču in Mateju Mohoriču bodo v dresu slovenske reprezentance vozili še Luka Mezgec, Matevž Govekar, Gal Glivar, Domen Novak, Matic Žumer in Jaka Primožič.

Prvi Pogačarjev izzivalec bo predvsem Remco Evenepoel z močno belgijsko zasedbo. Svetovni prvak v kronometru je prejšnjo nedeljo Pogačarja ugnal za 2:37, a slednji zagotavlja, da kronometer nima podobnosti s cestno dirko, ki bo trajala več kot šest ur.

Tu so še Mehičan Isaac del Toro, Avstralec Jay Vine, Britanec Tom Pidcock, Španec Juan Ayuso, Danec Mattias Skjelmose, Ekvadorec Richard Carapaz, Irec Ben Healy in številni drugi.

