Pogačar na ciljni črti ugnal Mohoriča za potrditev zelene majice

Zadnja etapa od Vrhnike do Novega mesta je potekala po pričakovanjih. Osmerica ubežnikov je bila ujeta malo pred začetkom vzpona na Trško goro. Ko pa se je cesta postavila navkreber, je pobudo nemudoma prevzel Tadej Pogačar. Slediti mu je uspel zgolj Matej Mohorič. Prvi in šesti kolesar svetovne lestvice sta na vrh dva kilometra dolgega vzpona prišla skupaj. Na spustu v dolino, kot je Mohorič napovedal že na začetku etape, nista želela pretirano tvegati, zato se jima je uspel priključiti še Rafal Majka.

Tako kot na prvi etapi, ko se je s članoma UAE Team Emirates udaril Domen Novak, je v zadnjih ravninskih kilometrih prišlo do situacije "dva na ena". Mohorič je bil sam proti ekipnima kolegoma Pogačarju in Majki. Trojici se je skušal priključiti tudi Luka Mezgec, a mu je približno pet kilometrov pred koncem zmanjkalo moči. Slovenska kolesarja v ospredju sta si pred ciljnim finišem izmenjala nekaj besed in videti je bilo, da bi lahko Pogačar etapno zmago celo prepustil Mohoriču in se zadovoljil z zeleno majico v skupnem seštevku. Bilo pa je tudi jasno, da Majka ne bo napadal zmage, saj bi v tem primeru zaradi bonifikacijskih sekund prehitel svojega kapetana in sam osvojil zeleno majico.

V zadnjih metrih pa taktiziranja le ni bilo. Mohorič je potegnil prvi, Pogačar mu je sledil in se na koncu iz zavetrja izstrelil do svoje druge etapne zmage na 28. izvedbi dirke po Sloveniji. Član Bahraina je bil drugi, Poljak v dresu Emiratov pa tretji. V prvi zasledovalni skupini je sprint dobil Mezgec, zraven pa je bil tudi Domen Novak, ki je tako zadržal svoje mesto na zmagovalnem odru v skupni razvrstitvi.