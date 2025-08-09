Svetli način
Kolesarstvo

Pogačar na delu v domači Komendi

Komenda, 09. 08. 2025 07.28

STA
Navijači Tadeja Pogačarja bodo lahko pozdravili svojega junaka, štirikratnega zmagovalca Toura, v njegovi Komendi. Ne sicer na slavnostnem sprejemu, kot je bil prejšnja leta običaj po dirki po Franciji, ampak kar na cesti. Tekmoval bo na sedmem kriteriju za pokal Tadeja Pogačarja, na dirko pa je zvabil še nekatere zvezdnike tega športa.

Tadej Pogačar in Rafal Majka
Tadej Pogačar in Rafal Majka FOTO: Profimedia

Za nočni kriterij so med drugimi prijavljeni njegova moštvena kolega Tim Wellens in Pavel Sivakov, njegov nekdanji moštveni kolega Matteo Trentin ter reprezentančni kolegi Luka Mezgec, ki je dirko – to prirejajo od leta 2019 in je bila do zdaj na sporedu junija - dobil že trikrat, Matej Mohorič in Matevž Govekar. Spektakel v Komendi bo potekal v organizaciji Kolesarskega društva Rog (Pogi in Pika Team) v sodelovanju z Občino Komenda.

Start kriterija - tekmovalci se bodo v sprintih merili za točke – bo pred krožiščem v Komendi, cilj pa na vrhu vzpona pred cerkvijo. Krog je dolg en kilometer, trasa proge se pred Klancem (Žnidarjem) spusti proti cesti Breg–Komenda in pri Kernu ostro zavije nazaj proti središču Komende.

Pred profesionalci se bodo pomerili še dečki, mladinci in ženske. Tekmovanje bo potekalo od 15. ure dalje, vrhunec večera bo kriterijski spektakel na kilometrskem krogu s startom ob 19.30 pred Pogačarjevim rumeno-rožnatim krožiščem in s ciljem na krajšem vzponu pred cerkvijo v Komendi. Kolesarji v elitni kategoriji bodo morali premagati 35 krogov.

kolesarstvo pogačar
